Le diffuseur japonais TBS investit 150 millions de dollars dans le producteur de films américain Legendary
information fournie par Reuters 16/01/2026 à 04:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le diffuseur TBS Holdings 9401.T , basé à Tokyo, a déclaré vendredi qu'il avait accepté d'investir 150 millions de dollars dans la société de production cinématographique américaine Legendary.

TBS a déclaré avoir conclu un partenariat avec le producteur de "Dune" et "A Minecraft Movie" afin d'accroître la valeur de son contenu sur le marché mondial grâce au développement conjoint de contenu vidéo basé sur des mangas, des animations et des jeux japonais.

La participation de 150 millions de dollars que TBS acquiert comprend des actions précédemment détenues par Apollo Global Management APO.N ainsi que les dirigeants de Legendary, et valorise la société à plus de 4 milliards de dollars, a rapporté Bloomberg News jeudi à l'adresse .

Les sociétés n'ont pas révélé le montant de la participation acquise.

TBS, la société mère de Tokyo Broadcasting System, est connue pour ses séries télévisées telles que "Alice in Borderland" et "Yu Yu Hakusho".

Legendary a déjà adapté des histoires japonaises pour le grand public. Elle a produit "Godzilla x Kong: The New Empire", un film basé sur le monstre géant créé par les studios japonais Toho et portant son nom, qui a rapporté plus de 570 millions de dollars dans les salles de cinéma en 2024.

