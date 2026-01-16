Le diffuseur japonais TBS investit 150 millions de dollars dans le producteur de "Dune" Legendary

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute le contexte de l'opération, l'historique de l'entreprise) par Kane Wu et Rhea Rose Abraham

Le diffuseur TBS Holdings 9401.T , basé à Tokyo, a déclaré vendredi qu'il avait accepté d'investir 150 millions de dollars dans Legendary, une société de production cinématographique américaine.

TBS a déclaré avoir conclu un partenariat avec le producteur de "Dune" et de"A Minecraft Movie" afin d'accroître la valeur de son contenu à l'échelle mondiale grâce au développement conjoint de contenu vidéo basé sur des mangas, des animations et des jeux japonais.

La participation de 150 millions de dollars que TBS acquiert comprend des actions précédemment détenues par Apollo Global Management APO.N et les dirigeants de Legendary, ce qui valorise la société à plus de 4 milliards de dollars, a rapporté Bloomberg News jeudi .

Une personne ayant connaissance de la transaction a confirmé l'évaluation.

Les sociétés n'ont pas révélé le montant de la participation acquise.

TBS, la société mère de Tokyo Broadcasting System, est connue pour ses séries télévisées telles que "Alice in Borderland" et "Yu Yu Hakusho"

Legendary a déjà adapté des histoires japonaises pour le grand public. Elle a produit "Godzilla x Kong: The New Empire", un film basé sur le monstre géant créé par les studios japonais Toho et portant son nom, qui a rapporté plus de 570 millions de dollars dans les salles de cinéma en 2024.

Le conglomérat chinois Dalian Wanda Group a acquis Legendary en 2016 pour environ 3,5 milliards de dollars, a rapporté Reuters précédemment.

Apollo Global a investi 760 millions de dollars en 2022 pour acquérir une participation minoritaire dans le studio et en 2024, il a racheté les parts restantes de Wanda , devenant ainsi le seul propriétaire.

Apollo et Legendary se sont partagé les sièges du conseil d'administration du studio après la transaction de 2024; il n'a pas été immédiatement précisé si l'investissement de TBS incluait un siège au conseil d'administration.