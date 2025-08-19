Le diffuseur de télévision Nexstar rachète Tegna pour 6,2 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le diffuseur de télévision Nexstar Media Group NXST.O a accepté d'acquérir son petit rival Tegna
TGNA.N dans le cadre d'une transaction de 6,2 milliards de dollars, ont annoncé les deux sociétés mardi.
