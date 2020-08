Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le DG de TikTok Kevin Mayer quitte ses fonctions moins de trois mois après son arrivée Reuters • 27/08/2020 à 10:42









LE DG DE TIKTOK KEVIN MAYER QUITTE SES FONCTIONS MOINS DE TROIS MOIS APRÈS SON ARRIVÉE par Yingzhi Yang et Kanishka Singh PEKIN (Reuters) - Kevin Mayer, directeur général de TikTok, a démissionné trois mois après son arrivée et quelques jours après la plainte de TikTok contre le décret du président américain interdisant les transactions aux Etats-Unis avec le chinois ByteDance. Il sera remplacé à titre intérimaire par la directrice générale de TikTok US Vanessa Pappas, a déclaré TikTok. Ancien responsable des plate-formes de diffusion de Disney, Mayer avait rejoint TikTok le 1er juin dernier. Il avait également été nommé directeur d'exploitation de ByteDance, la maison-mère de TikTok. "Ces dernières semaines, alors que l'environnement politique a fortement changé, j'ai mené une réflexion importante sur ce que les changements structurels de l'entreprise vont nécessiter, et ce que cela signifie pour le rôle mondial auquel j'ai souscrit", écrit Kevin Mayer dans une lettre adressée aux employés et vue par Reuters. "Dans ce contexte, et alors que nous espérons parvenir à une résolution très bientôt, c'est avec le cœur lourd que je voulais vous faire savoir que j'ai décidé de quitter la société", ajoute-t-il. (Version française Dagmarah Mackos, édité par Jean-Philippe Lefief)

Valeurs associées WALT DISNEY NYSE +1.84%