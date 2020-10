Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le DG d'IAG met en garde contre de nouvelles réductions dues à la pandémie Reuters • 30/10/2020 à 12:46









par Sarah Young LONDRES (Reuters) - Le nouveau directeur général d'IAG a averti que de nouvelles réductions de coûts pourraient être nécessaires, les compagnies aériennes du groupe se préparant à un hiver maussade avec la résurgence de la pandémie de coronavirus. Le propriétaire de British Airways, qui prévoit d'opérer à seulement 30% de sa capacité de 2019 au quatrième trimestre, a également fait appel aux gouvernements pour qu'ils adoptent un système de tests avant le départ pour éviter toute quarantaine alors que l'Europe referme à nouveau ses frontières. "En ce qui concerne mes priorités, je pense que nous devons tout d'abord poursuivre la restructuration que nous avons mise en place et continuer à réduire notre base de coûts", a déclaré Luis Gallego à la presse lors de sa première présentation des résultats trimestriels. IAG a déclaré qu'il avait réduit ses charges opérationnelles de 54% par rapport aux plans initiaux. Luis Gallego a également indiqué qu'il cherchait à rendre une plus grande partie des coûts d'IAG variable, ce qui pourrait se traduire par une plus grande flexibilité des contrats de travail. Le directeur général du groupe aérien est contraint d'agir face aux nouvelles mesures de confinement imposées en France et l'Allemagne. Toute mesure similaire en Grande-Bretagne et en Espagne, les marchés clés d'IAG, pourrait compromettre davantage les perspectives du groupe. Air France-KLM a également prévenu que la situation allait encore se dégrader après avoir vu son chiffre d'affaires trimestriel chuter de 67% à 2,524 milliards d'euros. Japan Airlines a déclaré vendredi qu'elle s'attendait à une perte d'exploitation annuelle record de 380 milliards de yens (3,11 milliards d'euros), anticipant une demande sur les routes internationales encore inférieure à 50% jusqu'en mars prochain. (Version française Dagmarah Mackos, édité par Jean-Michel Bélot)

