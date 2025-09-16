 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Le développeur de médicaments Dualitas lance un tour de financement de 65 millions de dollars
information fournie par Reuters 16/09/2025 à 13:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Siddhi Mahatole

La société de biotechnologie Dualitas Therapeutics, basée à San Francisco, a annoncé mardi qu'elle avait lancé un tour de financement de 65 millions de dollars et qu'elle prévoyait d'utiliser les fonds pour développer des thérapies de nouvelle génération pour les maladies liées à l'immunité.

Le cycle de financement de série A sera codirigé par Versant Ventures et Qiming Venture Partners USA, avec la participation du géant pharmaceutique Eli Lilly LLY.N , a déclaré Dualitas.

La société n'a pas divulgué son évaluation dans le cadre du cycle de financement.

Dualitas, fondée en 2023, rejoint des entreprises telles que Regeneron Pharmaceuticals REGN.O , Amgen AMGN.O et Roche

ROG.S qui développent des médicaments d'une classe appelée anticorps bispécifiques.

Ce type de thérapie se lie simultanément à deux molécules différentes du système immunitaire des patients, alors que les anticorps monoclonaux traditionnels n'ont qu'une seule cible.

Dualitas utilisera les produits de la vente pour faire progresser ses deux principaux candidats, DTX-103 pour l'asthme et DTX-102 pour la polyarthrite rhumatoïde.

Les deux thérapies ont montré des données prometteuses dans les premières études par rapport aux traitements approuvés, a déclaré Dualitas, ajoutant qu'elle cherchera un partenaire pour poursuivre le développement de l'un des candidats.

"Nous pensons en fait que les deux sont extrêmement convaincants d'après les données disponibles", a déclaré Forbes Huang, cofondateur et directrice de l'exploitation de Dualitas, lors d'une interview accordée à l'agence Reuters.

La société a déclaré qu'elle utiliserait également les fonds pour poursuivre le développement de sa plateforme propriétaire de découverte de médicaments, DualScreen, afin d'étendre son pipeline à des domaines thérapeutiques plus vastes, y compris le cancer et les maladies rares.

Le tour de financement comprenait également l'investisseur fondateur SV Health Investors et de nouveaux bailleurs de fonds stratégiques tels que Chugai Venture Fund et Alexandria Venture Investments.

