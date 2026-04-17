Le développeur de médicaments contre l'obésité Kailera s'envole au Nasdaq après une introduction en bourse de 625 millions de dollars

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(Mises à jour)

17 avril - ** Les actions du développeur de médicaments contre l'obésité Kailera Therapeutics KLRA.O ont bondi de 64,1 % lors de leur entrée sur le Nasdaq ** Les actions s'ouvrent à 26 $ l'unité contre un prix d'offre de 16 $ ** KLRA, basée à Waltham, Massachusetts, a vendu 39,1 millions d'actions dans le cadre d'une introduction en bourse élargie à l'extrémité supérieure de la fourchette de 14 à 16 dollars par action commercialisée pour lever 625 millions de dollars ** La demande de médicaments pour la perte de poids a explosé ces dernières années, et le marché devrait générer des ventes annuelles d'environ 150 milliards de dollars aucours de la prochaine décennie ** Le principal produit candidat de Kailera, le ribupatide, est en phase finale d'essais en tant que médicament GLP-1 injectable une fois par semaine ** Les développeurs de médicaments contre l'obésité et le GLP-1 continuent d'attirer des primes de rachat élevées, comme l'a montré la récente acquisition de Metsera par Pfizer - Lukas Muehlbauer, associé de recherche à l'IPOX ** J.P. Morgan, Jefferies, Leerink Partners, TD Cowen, Evercore ISI ont agi en tant que co-chefs de file pour l'offre