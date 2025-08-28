Le développeur de médicaments CEL-SCI plonge à la suite d'une levée de fonds à forte décote

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 août -

** Les actions de la société d'immunothérapie contre le cancer CEL-SCI CVM.A ont baissé de 29,8 % en pré-marché à 9,15 $ après avoir été vendues au prix du jour

** La société CVM, basée à Vienne, en Virginie, a annoncé mercredi qu'elle avait vendu () ~1,1 million d'actions à 9 $ pour un produit brut de 10 millions de dollars

** Le prix de l'offre représente une décote de 31 % par rapport à la dernière vente de l'action

** La société prévoit d'utiliser le produit net pour financer la poursuite du développement de Multikine, son traitement du cancer de la tête et du cou, et à d'autres fins

** ThinkEquity est l'unique agent de placement pour l'offre

** Avec environ 6,9 millions d'actions en circulation, CVM a une capitalisation boursière d'environ 90 millions de dollars jusqu'à mercredi

** Les actions de CVM ont augmenté au cours des six séances précédentes pour un gain de 54 %, ce qui leur permet de progresser de 9 % depuis le début de l'année