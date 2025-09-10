Le développeur de logiciels d'IA Replit lève 250 millions de dollars pour une valorisation de 3 milliards de dollars

La plateforme de développement de logiciels d'IA Replit a annoncé mercredi avoir levé 250 millions de dollars lors d'un tour de table qui valorise la société basée à San Francisco à 3 milliards de dollars, alors que les investisseurs continuent de soutenir les startups d'IA.

Les valorisations des entreprises de génération de code ont grimpé à mesure que les sociétés cherchent à utiliser l'IA pour aider - et dans certains cas remplacer - les ingénieurs logiciels humains.

Replit a été évaluée à un peu plus d'un milliard de dollars en 2023 après avoir levé 97,4 millions de dollars. La société a déclaré que son chiffre d'affaires annualisé était passé de 2,8 millions de dollars à 150 millions de dollars en moins d'un an.

Le dernier financement a été mené par Prysm Capital et comprend le fonds AI Futures de Google GOOGL.O et Amex Ventures en tant qu'investisseurs stratégiques. Les bailleurs de fonds existants, dont Andreessen Horowitz - également connu sous le nom d'a16z - et Coatue, ont augmenté leurs investissements.

Des entreprises telles que Duolingo DUOL.O et Zillow

ZG.O utilisent Replit pour créer des applications. Replit a lancé mercredi Agent 3, un outil autonome qui permet de tester et de corriger le code et de créer des agents et des flux de travail personnalisés.

En mai, Cursor, une startup de génération de code basée à San Francisco qui suggère et complète des lignes de code et peut écrire des sections de code de manière autonome, a levé 900 millions de dollars à une valorisation de 10 milliards de dollars.