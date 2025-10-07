Le développeur d'éoliennes offshore Orsted prévoit toujours le projet Sunrise Wind aux États-Unis pour la deuxième moitié de l'année 2027

Le développeur danois d'éoliennes offshore Orsted ORSTED.CO maintient son plan pour achever son projet offshore Sunrise Wind aux États-Unis au second semestre 2027, a déclaré mardi à la presse le directeur général de l'entreprise, Rasmus Errboe.