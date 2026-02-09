 Aller au contenu principal
Le développeur australien d'infrastructures d'IA Firmus obtient un financement par emprunt de 10 milliards de dollars de Blackstone et Coatue
information fournie par Reuters 09/02/2026 à 03:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Scott Murdoch

La société australienne d'intelligence artificielle Firmus a déclaré lundi qu'elle avait finalisé un financement par emprunt de 10 milliards de dollars dirigé par la société mondiale de capital-investissement Blackstone BX.N et Coatue Management, un investisseur technologique basé à New York.

Firmus a déclaré que le financement serait utilisé pour construire la prochaine phase de son projet Southgate, l'initiative de la société visant à développer l'infrastructure de formation et d'inférence de l'IA, qui comprend des centres de données, à travers l'Australie.

Cette initiative, menée en collaboration avec CDC Data Centres et le géant américain des puces Nvidia NVDA.O , devrait atteindre une capacité de jusqu'à 1,6 gigawatt au cours des trois prochaines années.

"Les pioches et les pelles qui alimentent la révolution de l'IA sont l'un de nos thèmes d'investissement les plus convaincants, et nous sommes ravis de financer la croissance continue de Firmus", a déclaré John Watson, directeur général senior du Tactical Opportunities Group de Blackstone.

"L'IA est à l'origine de l'un des plus importants projets de construction d'infrastructures depuis des décennies, et nous pensons que l'Australie peut jouer un rôle central dans cette transformation."

Firmus a levé 830 millions de dollars australiens (582,41 millions de dollars) en deux placements distincts d'actions l'année dernière, qui ont été soutenus par Nvidia et l'investisseur australien Ellerston Capital, selon Reuters .

(1 $ = 1,4251 dollar australien)

