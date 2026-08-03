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Le deuxième fonds dédié aux marchés privés de Robinhood vise une introduction en bourse de 200 millions de dollars américains
information fournie par Reuters 03/08/2026 à 15:30
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un fonds de capital-risque nouvellement créé, géré par Robinhood HOOD.O et destiné à investir dans des entreprises en phase de démarrage, vise à lever jusqu’à 200 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis, selon un document réglementaire déposé lundi.

Ce fonds, baptisé Robinhood Ventures Fund II (RVII)

RVII.N , propose jusqu’à 8 millions d’actions dans le cadre de cette introduction en bourse, dont 400.000 détenues par Robinhood. Le prix de l’action est fixé à 25 dollars.

Voici quelques autres détails:

* Cette initiative intervient alors que Robinhood, dont le siège se trouve à Menlo Park, en Californie, cherche à élargir l’accès des investisseurs particuliers aux investissements dans des sociétés privées, un secteur longtemps dominé par les plus grandes sociétés de capital-risque de la Silicon Valley.

* Le fonds de capital-risque, RVII, prévoit d’investir dans des sociétés privées en phase de démarrage ou de croissance, en privilégiant celles qui participent ou ont participé au programme d’accélération de start-ups Y Combinator.

* Robinhood a lancé son premier fonds de capital-risque, le Robinhood Ventures Fund I RVI.N , en mars. Ce fonds investit principalement dans des entreprises en phase avancée et a ajouté OpenAI à son portefeuille plus tôt cette année.

* Vlad Tenev, directeur général de Robinhood, a déclaré en début d’année que les clients de la société souhaitaient accéder à des entreprises émergentes spécialisées dans l’IA à un stade plus précoce .

* Goldman Sachs est le chef de file de l'opération. Citigroup, J.P. Morgan, UBS Investment Bank et Wells Fargo Securities en sont les co-chefs de file.

* La période de souscription aux actions de l’introduction en bourse devrait prendre fin le 12 août.

* La tournée de présentation de RVII devait débuter lundi à 12h (heure de l’Est) (et à 16h00 GMT). Les actions devraient être cotées à la Bourse de New York sous le symbole “RVII”.

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