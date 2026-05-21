Le détroit d'Ormuz devrait bientôt rouvrir, l'économie l'emportant sur la politique - Pence Wealth

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajouté au blog "Live markets")

* Les indices boursiers américains reculent; le Nasdaq enregistre la plus forte baisse

* Les biens de consommation de base enregistrent la plus forte baisse parmi les secteurs du S&P; les services aux collectivités mènent la hausse

* L'indice Euro STOXX 600 progresse d'environ 0,04 %

* Le dollar progresse, l'or et le bitcoin reculent; le brut bondit de plus de 1 %

* Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans grimpe à environ 4,60 %

par Chuck Mikolajczak

LE DÉTROIT D'HORMUZ DEVRAIT ROUVRIR PROCHAINEMENT, L'ÉCONOMIE L'EMPORTANT SUR LA POLITIQUE - PENCE WEALTH

Alors que les prix du brut ont bondi après le début de la guerre en Iran fin février pour dépasser les 100 dollars le baril, suscitant des craintes d'une résurgence des pressions inflationnistes, Dryden Pence, directeur des investissements chez Pence Wealth Management, estime que les bons résultats devraient continuer à soutenir les actions.

Dans une interview accordée à Reuters cette semaine, Pence a déclaré qu'il s'attendait à ce que les actions progressent encore de 10 % par rapport à leurs niveaux actuels sur l'année et que, bien que la guerre ait accru les turbulences sur les marchés, "nous y voyons des opportunités plutôt que de la peur, car si les fondamentaux sont là, tôt ou tard, ce sont eux qui l'emportent", ajoutant que "l'économie l'emporte toujours sur la politique si on lui en laisse le temps". Le Guide suprême iranien a émis une directive stipulant que l'uranium de qualité quasi militaire du pays ne doit pas être exporté, ont déclaré deux sources iraniennes de haut rang à Reuters , durcissant ainsi la position de Téhéran sur l'une des principales exigences américaines lors des pourparlers de paix.

Avec 452 entreprises du S&P 500 .SPX ayant publié leurs résultats jusqu’à vendredi, la croissance des bénéfices pour le trimestre s’établit à 28,3 %, selon les données de LSEG, dont 83 % ont dépassé les estimations des analystes.

Un autre facteur susceptible d'atténuer les pressions inflationnistes est l'augmentation de la productivité du travail grâce à l'IA, a déclaré Pence, qui a noté que le développement de cette technologie en est encore à ses débuts et qu'il y aura des gagnants et des perdants, "mais au final, tout cela finira par être utilisé".

Pence considère Microsoft MSFT.O , Meta Platforms META.O et Nvidia .NVDA.O comme ses valeurs favorites dans le secteur de l'IA.

Un autre facteur susceptible d’alléger la pression sur les prix est la tenue prochaine des élections de mi-mandat, qui pourraient pousser le président Trump à conclure un accord pour mettre fin à la guerre.

"Tout comme l’Iran est à court de temps parce qu’il est à court d’argent, Trump est à court de temps parce qu’il n’a plus le temps avant les élections", a déclaré Pence.

"Il va se passer quelque chose d’ici les prochaines semaines et vous verrez cette pression revenir, car, encore une fois, l’économie l’emporte sur la politique."

(Chuck Mikolajczak)

PLUS TÔT SUR "LIVE MARKETS": MÉLANGE DE DONNÉES: MISES EN CHANTIER/PERMIS DE CONSTRUCTION, DEMANDES D'ALLOCATIONS CHÔMAGE, PMI FLASH, PHILLY FED CLIQUEZ ICI LE RETOUR DE L'ARGENTINE DANS L'INDICE MSCI N'EST PAS UN PARCOURS SANS OBSTACLES CLIQUEZ ICI QUE SIGNIFIE LA HAUSSE DES RENDEMENTS DES BONDS DU TRÉSOR AMÉRICAINS? CLIQUEZ ICI L'ÉCART DE LARGEUR DU S&P 500 ATTEINT SON PLUS HAUT NIVEAU EN 35 ANS, SOUS L'IMPULSION DES MÉGACAPS CLIQUEZ ICI LES CONTRATS À TERME SUR LES ACTIONS AMÉRICAINES CHUTENT ALORS QUE LES TENSIONS AU MOYEN-ORIENT S'INTENSIFIENT CLIQUEZ ICI PLUS LE KOSPI SE PORTE BIEN, PLUS LE WON SE DÉPRÉCIE CLIQUEZ ICI CHANGEMENT DE SENTIMENT À LA MI-TEMPS EN EUROPE CLIQUEZ ICI LA POSITION NEUTRE DE LA FED LAISSE ENVISAGER UN TAUX SUPÉRIEUR À 4 % - DEUTSCHE BANK CLIQUEZ ICI DÉBUT POSITIF EN EUROPE CLIQUEZ ICI AVANT L'OUVERTURE: AFFINER SON POSITIONNEMENT LORSQUE PERSONNE NE SAIT CLIQUEZ ICI LE DRAME SALARIAL CHEZ SAMSUNG ELECTRONICS N'EST PAS ENCORE TERMINÉ CLIQUEZ ICI