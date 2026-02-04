Le Destiny Tech100 progresse, défiant les baisses plus générales dans le secteur technologique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
4 février - ** Les actions de Destiny Tech100 DXYZ.N , un fonds qui investit dans des poids lourds privés de la technologie, augmentent de 1,2 % à 33,55 $ avant le marché
** La société investit dans les meilleures sociétés technologiques privées financées par le capital-risque et déclare vouloir permettre aux investisseurs ordinaires d'accéder à ces leaders du marché privé
** L'évolution de l'action de DXYZ défie la faiblesse générale du marché où les sociétés mondiales de logiciels ont enregistré des pertes en raison des perturbations potentielles des plug-ins Claude d'Anthropic
** L'indice technologique S&P 500 .SPLRCT a perdu 2,1% mardi et les contrats à terme du Nasdaq, à forte composante technologique, laissent présager une ouverture en baisse mercredi
** Mardi, les actions de DXYZ ont bondi de 7% après que SpaceX d'Elon Musk ait acquis sa société d'intelligence artificielle xAI dans le cadre d'un accord record
** La plus grande participation de DXYZ est SpaceX, représentant 23,3 % de l'exposition économique du fonds de 153,3 millions de dollars, et les actions ont gagné 19 % depuis que les nouvelles sont apparues concernant les débuts publics à venir de SpaceX
** Les autres entreprises privées détenues par Co comprennent OpenAI, Stripe, Kraken et Revolut
