Le designer Gilles Vidal quitte Renault pour revenir chez Stellantis

Le designer automobile Gilles Vidal va revenir chez Stellantis après cinq ans chez Renault, où il a notamment relancé la R4 et la R5, a annoncé vendredi le groupe franco-italo-américain.

Gilles Vidal, 52 ans, supervisera "la direction créative et la stratégie de design des marques européennes emblématiques de Stellantis" à partir du mois d'octobre, a précisé le groupe dans un communiqué.

Il remplace à ce poste un ancien collègue chez Citroën, Jean-Pierre Ploué, 62 ans, qui quitte l’entreprise.

Gilles Vidal travaillera "en étroite collaboration" avec Ralph Gilles, directeur du design du groupe, a indiqué Stellantis.

Le designer français avait passé 25 ans chez Citroën et Peugeot avant de prendre la tête du design de Renault en 2020, appelé par son directeur général d'alors Luca de Meo.

Sous la direction de Laurens van den Acker, qui est en charge du design pour le groupe et assurera l'intérim, Gilles Vidal a eu le temps de laisser sa patte sportive et futuriste sur plusieurs modèles de la marque au losange, comme les Scenic, R4 et R5 électriques, ou les Renault hybrides Rafale et Symbioz.

Il a également supervisé avec les équipes de Renault le style du concept-car "Emblème", qui doit inspirer de futurs modèles de la gamme.

Chez Peugeot, en tant que directeur du design entre 2010 et 2020, Gilles Vidal avait accompagné la montée en gamme de la marque avec des véhicules à grand succès comme la petite 208 et le SUV 3008, ainsi que le concept-car E-legend.

Peugeot et Citroën font partie depuis 2021 du groupe Stellantis, où Gilles Vidal pourrait aussi superviser le design de marques comme DS, Opel, Alfa Romeo ou Lancia.

Il retrouve chez Stellantis Jean-Philippe Imparato, ex-patron de Peugeot maintenant en charge du marché européen pour toutes les marques du groupe.

"Sa profonde compréhension de la culture automobile européenne et sa vision du design tournée vers l’avenir seront essentielles alors que nous continuons à redéfinir la mobilité et à renforcer l'identité de nos marques européennes", a déclaré M. Imparato.

"Dans un monde où la technologie et le design doivent avancer de concert pour transformer l’expérience client, je suis motivé par les défis et les opportunités qui m’attendent", a souligné de son côté Gilles Vidal.