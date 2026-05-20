Le dernier tour de table de Mercury valorise l'entreprise à 5,2 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
La société de fintech Mercury a annoncé mercredi avoir levé 200 millions (XX,XX millions d'euros) de dollars lors de son dernier tour de table, avec une valorisation de 5,2 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars, sous la houlette de la société d'investissement TCV.
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