Le dernier round de financement ? (Crossject)

Le dernier round de financement ?
TARGET CHANGE
CHANGEMENT D’OBJECTIF DE COURS
€ 5,90 vs 6,92 -14,9 %
Nous avons intégré la nouvelle augmentation de capital (émission de 6 441 300 actions, représentant 10,8 % du capital social, au prix de souscription de 1,704 € par action), ainsi que l’émission de 6 441 300 bons de souscription d’actions (BSA), souscrits au prix de 0,626 € par bon (4 BSA donnant droit à la souscription de 5 actions ordinaires, moyennant le paiement d’un prix d’exercice de 2,68 € par action). Compte tenu de notre objectif de cours et de la probabilité que le groupe obtienne une autorisation de mise sur le marché cette année (Emergency Use Authorisation), nous avons retenu l’hypothèse d’un exercice intégral des BSA, se traduisant par l’émission d’environ 8 millions d’actions supplémentaires et par un encaissement d’environ 21,5 M€. Cette hypothèse conduit à une baisse significative de notre objectif de cours, même si le potentiel de hausse demeure très important.
CHANGEMENT D’EPS
2026 : € 0,19 vs 0,22 -11,6 %
2027 : € 0,29 vs 0,36 -20,6 %
Le BPA recule à la suite de la hausse significative du nombre d’actions consécutive à l’annonce, vendredi, d’une augmentation de capital (voir également la section « objectif de cours »).
CHANGEMENT DE NAV
€ 7,97 vs 9,76 -18,3 %
Notre valorisation de l’ANR recule à la suite de l’augmentation significative du nombre d’actions consécutive à l’annonce, vendredi, d’une augmentation de capital (voir également la section « objectif de cours »).
CHANGEMENT DE DCF
€ 5,86 vs 6,58 -11,0 %
Notre valorisation par DCF recule à la suite de l’augmentation significative du nombre d’actions consécutive à l’annonce, vendredi, d’une augmentation de capital (voir également la section « objectif de cours »).
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