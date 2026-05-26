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Le dernier round de financement ? (Crossject)
information fournie par AlphaValue 26/05/2026 à 15:45

Le dernier round de financement ?

TARGET CHANGE

CHANGEMENT D’OBJECTIF DE COURS

€ 5,90 vs 6,92 -14,9 %

Nous avons intégré la nouvelle augmentation de capital (émission de 6 441 300 actions, représentant 10,8 % du capital social, au prix de souscription de 1,704 € par action), ainsi que l’émission de 6 441 300 bons de souscription d’actions (BSA), souscrits au prix de 0,626 € par bon (4 BSA donnant droit à la souscription de 5 actions ordinaires, moyennant le paiement d’un prix d’exercice de 2,68 € par action). Compte tenu de notre objectif de cours et de la probabilité que le groupe obtienne une autorisation de mise sur le marché cette année (Emergency Use Authorisation), nous avons retenu l’hypothèse d’un exercice intégral des BSA, se traduisant par l’émission d’environ 8 millions d’actions supplémentaires et par un encaissement d’environ 21,5 M€. Cette hypothèse conduit à une baisse significative de notre objectif de cours, même si le potentiel de hausse demeure très important.

CHANGEMENT D’EPS

2026 : € 0,19 vs 0,22 -11,6 %
2027 : € 0,29 vs 0,36 -20,6 %

Le BPA recule à la suite de la hausse significative du nombre d’actions consécutive à l’annonce, vendredi, d’une augmentation de capital (voir également la section « objectif de cours »).

CHANGEMENT DE NAV

€ 7,97 vs 9,76 -18,3 %

Notre valorisation de l’ANR recule à la suite de l’augmentation significative du nombre d’actions consécutive à l’annonce, vendredi, d’une augmentation de capital (voir également la section « objectif de cours »).

CHANGEMENT DE DCF

€ 5,86 vs 6,58 -11,0 %

Notre valorisation par DCF recule à la suite de l’augmentation significative du nombre d’actions consécutive à l’annonce, vendredi, d’une augmentation de capital (voir également la section « objectif de cours »).

Valeurs associées

CROSSJECT
2,2550 EUR Euronext Paris +1,12%
Copyright © 2026 AlphaValue

Cette analyse a été élaborée par AlphaValue et diffusée par BOURSORAMA le 26/05/2026 à 15:45:47.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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1 commentaire

  • 08:03

    Et une belle de plus, un grand bravo pour l’actionnariat. Croisons les doigts pour qu’elle obtient sa mise sur le marché et non un retard ou un avis négatif.

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