Le dépôt de l'OPAS sur North Atlantic Energies attendu au 2e trimestre
information fournie par Zonebourse 02/02/2026 à 09:05

North Atlantic France indique qu'elle déposera son offre publique d'achat simplifiée (OPAS) sur les actions North Atlantic Energies restantes auprès de l'AMF une fois les travaux de l'expert indépendant finalisés, après la publication des résultats annuels 2025.

Cette publication aura lieu le 26 mars et le dépôt devrait ainsi intervenir au cours du 2e trimestre 2026. La documentation d'offre sera soumise à l'examen de l'AMF et l'OPAS ne sera ouverte qu'après obtention de la décision de conformité de l'AMF.

Pour rappel, North Atlantic France a acquis auprès d'ExxonMobil l'intégralité de ses parts dans North Atlantic Energies (anciennement Esso), représentant 82,89% du capital et des droits de vote de North Atlantic Energies.

Conformément à la règlementation boursière, il déposera un projet d'OPAS sur les actions North Atlantic Energies restantes qui ne sont pas déjà détenues, à un prix de 28,93 euros par action, avec procédure de retrait obligatoire si les conditions requises sont remplies.

Le conseil d'administration de North Atlantic Energies a désigné Ledouble SAS, représentée par Agnès Piniot et Romain Delafont, en qualité d'expert indépendant chargé d'émettre un avis sur l'équité des conditions financières de l'offre.

