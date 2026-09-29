Le déploiement de l'infrastructure d'IA d'Anthropic, d'un montant de 518 milliards de dollars, repose en grande partie sur des contrats non résiliables, comme le montre un document déposé auprès des autorités

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Environ 80 % des engagements sont dus, quelle que soit l'utilisation

* Google, Amazon et Microsoft exigent un seuil de dépenses minimum de 250 milliards de dollars

* Selon Anthropic, c'est la pénurie de ressources informatiques, et non la demande, qui limitera l'IA

par Echo Wang et Sabrina Valle

Anthropic a déclaré s'attendre à dépenser au moins 518 milliards de dollars sur une décennie pour mettre en place une infrastructure d'IA avec six partenaires, selon un prospectus d'introduction en bourse confidentiel consulté par Reuters — un projet qui figure parmi les plus importants engagements jamais enregistrés en matière de développement de l'IA.

Le laboratoire d'IA précise dans ce prospectus qu'environ 80 % de cette somme est non résiliable ou doit être versée quelle que soit l'utilisation. Anthropic explique aux investisseurs que ces engagements sont nécessaires car l'accès à la puissance de calcul devient le principal frein au développement de l'IA: la demande future en systèmes d'IA avancés devrait en effet dépasser l'offre disponible et sera « principalement limitée par la disponibilité des ressources de calcul ».

La société a déclaré qu’elle prévoyait de dépenser au moins 111,1 milliards de dollars auprès de Google ( GOOGL.O , filiale d’Alphabet), 110 milliards de dollars auprès d’Amazon ( AMZN.O ) et 31,4 milliards de dollars auprès de Microsoft ( MSFT.O ) dans le cadre d’engagements à long terme portant sur des services d’infrastructure au cours des sept à dix prochaines années, « quelle que soit l’utilisation ».

Anthropic supporte par ailleurs, selon le prospectus, environ 161,2 milliards de dollars d’engagements de location d’équipements liés à Broadcom AVGO.O , qui sont pour la plupart non résiliables. Anthropic a déposé en juin une demande d’introduction en bourse à titre confidentiel auprès de la Securities and Exchange Commission, mais son dossier n’a pas été rendu public.

Anthropic n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire concernant ce dépôt.

La société a indiqué qu’elle s’était engagée à payer Google entre avril 2026 et juillet 2033, et Amazon entre mai 2026 et avril 2036.

« Si nos dépenses réelles s’avèrent inférieures, nous devrons verser la différence à Google », a précisé la société, ajoutant que des conditions similaires s’appliquent à son accord avec Amazon.

Elle a précisé que son engagement envers Microsoft, d’un montant de 31,4 milliards de dollars entre novembre 2026 et mai 2033, « est irrévocable, sauf en cas de manquement grave et non réparé de la part de Microsoft ».

Anthropic a également précisé que les contrats de location conclus avec Broadcom ne peuvent être résiliés par aucune des deux parties, sauf en cas de manquement.

PARTENARIATS SUPPLÉMENTAIRES AVEC XAI ET AMD

La société a également révélé l’existence d’accords avec xAI, la société d’Elon Musk, qui pourraient se traduire par des dépenses pouvant atteindre 84,5 milliards de dollars pour une capacité de calcul basée sur les puces NVDA.O de Nvidia jusqu’en 2029, ces accords étant pour la plupart résiliables moyennant un préavis de 90 jours.

Le document déposé a également mis en évidence un renforcement des relations avec Advanced Micro Devices AMD.O , qui s’est engagé à acheter jusqu’à 5 milliards de dollars d’actions d’Anthropic et à fournir une capacité de calcul IA qui devrait dépasser les 20 milliards de dollars.

Le montant total est comparable, en termes d’ampleur, au projet Stargate d’OpenAI, un plan d’infrastructure d’IA de 500 milliards de dollars dont les coûts devraient être partagés entre OpenAI, SoftBank, Oracle ORCL.O et MGX.

PASSAGE À UNE INFRASTRUCTURE PROPRE

Anthropic a déclaré qu’elle développait de plus en plus sa propre infrastructure d’IA, passant d’un modèle exclusivement basé sur le cloud à des centres de données dédiés et à des puces louées directement.

Elle a souligné un risque majeur lié à sa dépendance vis-à-vis d’Amazon, de Google et de Microsoft, qui fournissent une infrastructure informatique et assurent la distribution tout en développant parallèlement des modèles d’IA concurrents.

La société a déclaré que ces trois géants de la technologie occupaient simultanément plusieurs rôles: investisseurs, clients, fournisseurs de cloud, distributeurs et concurrents, ce qui créait des incitations qui « pourraient ne pas être pleinement alignées » sur les intérêts d’Anthropic.

« Si la puissance de calcul à laquelle nous avons accès auprès de tiers venait à être réduite, à faire l’objet d’une révision tarifaire ou à être supprimée… notre activité, notre situation financière et nos résultats d’exploitation pourraient en subir les conséquences négatives », a-t-elle déclaré.