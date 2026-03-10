Le département d'État américain approuve la vente potentielle de systèmes de roquettes à la Suède

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le département d'État américain a déclaré mardi qu'il avait approuvé la vente potentielle de systèmes de roquettes d'artillerie à haute mobilité M142 et d'équipements connexes à la Suède.

L'entrepreneur principal sera Lockheed Martin LMT.N .