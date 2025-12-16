Le Département d'État américain approuve la vente potentielle de soutien aux destroyers de classe Aegis au Japon, selon le Pentagone

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le Département d'Etat américain a approuvé la vente potentielle au Japon d'un soutien aux destroyers de classe Aegis et d'équipements connexes pour un montant de 100,2 millions de dollars, a annoncé le Pentagone mardi.
L'entrepreneur principal sera Lockheed Martin LMT.N .
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer