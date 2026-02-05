 Aller au contenu principal
Le département d'État américain approuve la vente potentielle de services de numérisation à l'Irak
information fournie par Reuters 05/02/2026 à 21:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le département d'État américain a approuvé la vente potentielle à l'Irak de services logistiques pour les systèmes de scannage de véhicules de tourisme VACIS XPL, pour un montant estimé à 90 millions de dollars, a indiqué le Pentagone jeudi.

Le principal contractant est Leidos LDOS.N , selon le communiqué.

