Le département d'État américain approuve la vente potentielle de services de numérisation à l'Irak

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le département d'État américain a approuvé la vente potentielle à l'Irak de services logistiques pour les systèmes de scannage de véhicules de tourisme VACIS XPL, pour un montant estimé à 90 millions de dollars, a indiqué le Pentagone jeudi.
Le principal contractant est Leidos LDOS.N , selon le communiqué.
