Le département d'État américain approuve la vente potentielle de services de numérisation à l'Irak

Le département d'État américain a approuvé la vente potentielle à l'Irak de services logistiques pour les systèmes de scannage de véhicules de tourisme VACIS XPL, pour un montant estimé à 90 millions de dollars, a indiqué le Pentagone jeudi.

Le principal contractant est Leidos LDOS.N , selon le communiqué.