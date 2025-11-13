Le département d'État américain approuve la vente potentielle à l'Irak du système Country Wide Repeater pour un montant de 100 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le département d'État américain a approuvé la vente potentielle du système Country Wide Repeater à l'Irak pour un coût estimé à 100 millions de dollars, a annoncé le Pentagone jeudi.
L'entrepreneur principal pour cette vente sera L3Harris Corporation, a précisé le Pentagone.
