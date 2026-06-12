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Le département américain de la Justice autorise l'acquisition de Warners Bros par Paramount - Politico
information fournie par Reuters 12/06/2026 à 22:33

La division antitrust du département américain de la Justice a autorisé l'acquisition par Paramount Skydance PSKY.O de Warner Bros <Discovery WBD.O> pour un montant de 110 milliards de dollars (93 millions d'euros), a rapporté vendredi Politico, citant deux personnes ayant connaissance du dossier.

Les responsables du département de la Justice ont estimé que la transaction ne représentait pas une menace pour la concurrence, selon les sources.

Politico a rapporté, en citant une source, que le ministère avait approuvé la fusion sans exiger de cessions, de mesures correctives comportementales ni de concessions.

(Reportage d'Ismail Shakil et Daphne Psaledakis; Zhifan Liu pour la version française)

Fusions / Acquisitions

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