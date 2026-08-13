Le départ du président du groupe indien Tata alimente les inquiétudes quant au pouvoir d'une organisation caritative majoritaire

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* Les Tata Trusts contrôlent 66 % de l'un des plus anciens groupes indiens

* Les investisseurs pourraient s'inquiéter, a déclaré l'administrateur Vijay Singh à Reuters

* Il précise toutefois que les Tata Trusts "s'en tiennent largement à l'écart"

* Les actions Tata perdent 4,6 milliards de dollars de valeur à l'annonce de ce retrait, mais se redressent

* La question de la succession se pose alors que Tata peine à redresser Air India

par Aditi Shah et Jayshree P Upadhyay

Le départ du président de Tata Sons de ce conglomérat indien légendaire, présent aussi bien dans le secteur du thé que dans celui des technologies, pourrait mettre un temps d’arrêt aux conflits acharnés avec la fondation caritative qui le contrôle, mais il a ravivé les inquiétudes quant au pouvoir de cette branche philanthropique, qui a désormais contraint deux dirigeants à quitter leurs fonctions.

Le départ de N. Chandrasekaran a suscité des inquiétudes quant à la continuité et à la stabilité de ce groupe vieux de 158 ans, qui est aux prises avec des pertes dans ses activités aériennes et de commerce électronique, tout en s’efforçant de fabriquer des produits pour des clients internationaux tels qu’Apple AAPL.O .

"Si j’étais investisseur, je serais inquiet", a déclaré Vijay Singh, l’un des administrateurs de Tata Trusts, l’organisme caritatif qui contrôle 66 % de Tata Sons, la holding du conglomérat.

"La stabilité du groupe est importante pour les investisseurs et elle dépend de la relation entre l’entreprise et son principal actionnaire", a-t-il déclaré à Reuters.

Selon Reuters, la seule raison de la démission de M. Chandrasekaran réside dans ses désaccords avec Tata Trusts.

L’organisme caritatif et son directeur, Noel Tata , s’étaient montrés mécontents face aux pertes financières croissantes de la compagnie aérienne Air India et avaient exprimé des inquiétudes concernant plusieurs autres stratégies commerciales adoptées par le groupe.

Le conglomérat regroupe plus d’une vingtaine de sociétés, telles que Tata Motors TAMO.NS , Jaguar Land Rover, Tata Steel

TISC.NS , Tata Consultancy Services TCS.NS et Tata Electronics, qui disposent chacune de leur propre conseil d’administration et de leur propre direction.

M. Singh a déclaré que l’organisme caritatif adoptait une "approche de non-ingérence" vis-à-vis des activités du groupe, mais que certains investisseurs commençaient à s’inquiéter.

"C’est davantage une question de réputation", a déclaré Minari Shah, conseillère indépendante en communication stratégique, qui a précédemment travaillé chez Tata Motors.

"Il est nécessaire d’élaborer le plan de succession avec soin, car les parties prenantes internes et externes observeront attentivement le groupe pour voir comment il gère la question de la direction."

En 2016, le conseil d’administration de Tata Sons avait limogé son président de l’époque, après que celui-ci eut eu des désaccords sur des questions de gouvernance avec le patriarche du groupe, Ratan Tata, l’un des magnats les plus connus de l’Inde, qui dirigeait la branche caritative avant son décès en 2024.

Aujourd’hui, le départ de M. Chandrasekaran, motivé par des désaccords avec l’actuel président du Trust, Noel Tata, demi-frère de Ratan Tata, fait craindre que de telles perturbations ne deviennent une constante au sein du groupe.

Fondée en 1892, cette organisation caritative se présente comme "la plus ancienne institution philanthropique d’Inde et l’une des plus importantes d’Asie", œuvrant à l’amélioration des soins de santé, de la nutrition, de l’éducation, de l’approvisionnement en eau et l’assainissement.

"Nous apportons notre soutien total à Tata Sons pour assurer une transition de direction en douceur, rapide et ordonnée, conforme aux valeurs et aux intérêts à long terme de Tata Sons et du groupe Tata", a déclaré le Tata Trusts dans un communiqué.

LA PRINCIPALE PRÉOCCUPATION DES INVESTISSEURS

Les actions du groupe Tata ont perdu 4,6 milliards de dollars de capitalisation boursière totale à l’annonce du départ de M. Chandrasekaran, avant d’enregistrer une remontée en fin de journée jeudi.

Au fil des ans, Tata s’est constitué un empire commercial tentaculaire grâce à l’acquisition de marques telles que la société britannique de thé Tetley, à un accord récent avec la division camions du constructeur européen Iveco IVG.MI , ainsi qu’à son partenariat en Inde avec Starbucks SBUX.O .

La principale préoccupation des investisseurs est désormais de savoir si Tata Sons sera en mesure de définir de manière indépendante les priorités des sociétés du groupe, ou si elle continuera à être influencée par les priorités du Trust , ont déclaré à Reuters deux investisseurs institutionnels nationaux sous couvert d’anonymat.

"La succession est redevenue un sujet de discussion à un moment où Tata est confronté à un certain nombre d’autres défis: la capitalisation boursière de TCS est en baisse, et les problèmes d’Air India (s’aggravent)", a déclaré l’un d’entre eux.

"Il fallait une direction stable pour permettre à Tata de surmonter ces défis."

Selon les informations publiées par les bourses, les investisseurs institutionnels étrangers et nationaux détiennent ensemble une exposition estimée entre 54 et 56 milliards de dollars dans cinq des sociétés cotées de Tata les plus suivies.

Au cours du mandat de Chandra, le patrimoine des investisseurs s’est accru, la capitalisation boursière combinée des sociétés du groupe Tata passant de 76 milliards de dollars, lors de son accession à la présidence en 2017, à 277 milliards de dollars au 31 mars.