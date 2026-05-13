Le départ de Makary pourrait temporairement redonner confiance au secteur des biotechnologies, mais un vide à la tête de la FDA se profile

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Christy Santhosh

Le départ du Dr Marty Makary, commissaire de la Food and Drug Administration (FDA) américaine, est perçu comme une avancée positive après une période de turbulences dans le secteur des biotechnologies, mais tant qu'un remplaçant permanent n'aura pas été trouvé, l'industrie pourrait rester sous pression, ont déclaré des analystes et des investisseurs.

Le président américain Donald Trump a déclaré mardi que le directeur de la FDA quitterait après des semaines de pression exercée par de puissants républicains et des groupes anti-avortement, suite à une série de décisions controversées de l'agence concernant l'autorisation de mise sur le marché de médicaments.

L'indice biotechnologique du Nasdaq, l' .NBI , a clôturé en hausse de 1% mardi.

M. Trump a également déclaré que le commissaire adjoint chargé de l'alimentation, Kyle Diamantas, dirigerait l'agence à titre intérimaire.

Reuters a rapporté vendredi que l'ancien commissaire de la FDA Steve Hahn et l'ancien commissaire par intérim et secrétaire adjoint à la Santé Brett Giroir figuraient parmi les candidats pressentis pour le poste permanent.

« Si le prochain commissaire est perçu comme idéologique plutôt que technocratique, la volatilité du secteur biotechnologique pourrait s’accentuer de manière significative », a déclaré Patrice Mesnier, associé fondateur de la société d’investissement Oldenburg Capital Partners.

« Le marché réagira moins au nom de la personne qu’à ce que cette nomination laisse présager quant à l’orientation future de la FDA », a-t-il ajouté.

CRITIQUÉ POUR SES DÉCISIONS EN MATIÈRE DE MÉDICAMENTS

M. Makary a été critiqué pour ses actions, notamment ses désaccords publics avec des laboratoires pharmaceutiques tels que Replimune REPL.O , Sarepta SRPT.O et Moderna MRNA.O , concernant l'examen de médicaments et de vaccins potentiellement vitaux développés par ces entreprises.

Ce départ devrait susciter une première « réaction instinctive positive » de la part des investisseurs, compte tenu de l'impression que le directeur de la FDA n'était pas « favorable à l'industrie » après avoir critiqué les données cliniques soumises par le développeur néerlandais de thérapies géniques uniQure UQ1.F QURE.O pour son traitement de la maladie de Huntington, ont déclaré les analystes de Truist.

Les analystes ont déclaré que cette démission venait s'ajouter à une situation déjà instable au sein de la FDA, où les deux postes clés de la surveillance des médicaments sont actuellement occupés par des directeurs par intérim, qui doivent être remplacés.

Un vide de pouvoir prolongé entraînerait probablement « davantage de retards et d’imprévisibilité » au sein de la FDA, réduisant ainsi la capacité de l’agence à fournir des orientations et à prendre des engagements politiques crédibles, ont déclaré les analystes de Truist.

ABSENCE DE DIRECTION STABLE

Brian Abrahams, analyste chez RBC Capital Markets, a déclaré que l'absence persistante d'un leadership stable remettait en cause « l'attractivité des investissements dans l'ensemble de l'écosystème biopharmaceutique ».

Le départ de Makary pourrait profiter à des entreprises telles qu'uniQure et Replimune REPL.O , qui ont eu des différends publics avec l'agence, mais il ravive également l'incertitude à un moment où le secteur biopharmaceutique affichait des performances relativement bonnes, a déclaré Abrahams.

Les actions d'uniQure ont progressé de 5%, tandis que celles de Replimune ont bondi de près de 10% à la clôture du marché mardi. Replimune est en passe d'enregistrer une deuxième journée consécutive de hausse, son titre ayant progressé d'environ 28% lors des échanges de l'après-midi mercredi.

M. Abrahams a également ajouté que M. Makary avait au moins assuré une stabilité nominale à la tête de l'agence grâce à certains programmes favorables à l'industrie visant à accélérer le développement des médicaments, et qu'il avait trouvé un équilibre globalement approprié entre vision d'avenir et rigueur scientifique.