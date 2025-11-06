Le départ de Bill Nash, directeur général de longue date de CarMax, fait chuter les actions

Le directeur général de CarMax

KMX.N , Bill Nash, quittera ses fonctions d'ici la fin du mois, a déclaré le distributeur de voitures d'occasion jeudi, après avoir annoncé un faible bénéfice au troisième trimestre, alors qu'il s'efforce de réduire les coûts et de mieux faire face à la baisse de la demande de véhicules.

Les actions de la société ont chuté de plus de 12 % dans les premiers échanges après l'annonce de la nouvelle. Si l'on tient compte du mouvement de la séance, elles ont perdu environ 50 % de leur valeur depuis le début de l'année.

Le plus grand distributeur américain de véhicules d'occasion a rencontré des difficultés pour revendre les véhicules aux prix plus élevés qu'il a payés pour eux, après qu'une augmentation de la demande induite par les tarifs au début de l'année a déclenché une chute du marché.

"Nous rendons l'achat et la vente de voitures simples, transparents et personnalisés... cependant, nos résultats récents ne reflètent pas ce potentiel et un changement est nécessaire", a déclaré le président du conseil d'administration, Tom Folliard.

En outre, l'explosion du crédit dans le secteur automobile a rendu l'obtention de prêts plus difficile pour les acheteurs.

Le directeur général sortant, Bill Nash, qui occupe ce poste depuis près de dix ans, passera la main le 1er décembre à David McCreight, membre du conseil d'administration, qui apporte plus de vingt ans d'expérience dans des entreprises de vente au détail telles que Lululemon LULU.O .

David McCreight dirigera la société par intérim jusqu'à ce qu'un directeur général permanent soit identifié et prenne la relève, a déclaré la société.

CarMax a déclaré jeudi qu'elle s'attendait à une baisse de 8 % à 12 % des ventes de magasins comparables au troisième trimestre, en raison de la faiblesse de la demande et de l'augmentation des dépenses de marketing.

La société prévoit également un bénéfice net pour le troisième trimestre compris entre 18 et 36 cents par action, bien en deçà des estimations des analystes (70 cents par action), selon les données compilées par LSEG.

CarMax a déclaré que ses prévisions de bénéfices incluaient des dépenses liées au changement de direction et à certaines réductions d'effectifs.