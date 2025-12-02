Le démarrage en force des achats en ligne pour les fêtes de fin d'année masque les signes d'une fragilité du consommateur américain

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les acheteurs américains ont dépensé 44,2 milliards de dollars en ligne depuis Thanksgiving

*

Amazon et d'autres plateformes ont étendu les remises aux articles de tous les jours

*

Un signe de stress: l'augmentation des dettes "buy-now-pay-later" (acheter maintenant et payer plus tard)

par Nicholas P. Brown

La saison des achats de Noël aux États-Unis a démarré avec des ventes en ligne record. Cependant, des signes sous-jacents de fragilité économique indiquent qu'un recul des dépenses pourrait se profiler. La confiance des consommateurs a de nouveau chuté en novembre . Néanmoins, les Américains ont dépensé un montant record de 44,2 milliards de dollars en ligne au cours de la période que les détaillants appellent la "Cyber Week" (semaine du cybermarché), qui s'étend de Thanksgiving au lundi suivant, selon Adobe Analytics, qui suit les visites des acheteurs sur les sites de vente en ligne.

Les chiffres de vente comparables pour les magasins en dur n'étaient pas encore disponibles.

Le chiffre d'affaires record doit être pris "avec des pincettes", a déclaré John Mercer, responsable de la recherche mondiale au sein de la société d'analyse des consommateurs Coresight. Les coûts ont augmenté, en partie à cause des droits de douane, et les acheteurs fortunés "ont soutenu le commerce de détail toute l'année", a déclaré M. Mercer. Si l'on creuse un peu, les signes de consommateurs inquiets se sont multipliés au cours de la semaine du cyberespace. Les clients de Target TGT.N et de Walmart WMT.N ont réduit leurs achats impulsifs. Selon les données d'Adobe, les consommateurs ont été plus nombreux que jamais à contracter des dettes à court terme auprès de fournisseurs qui achètent maintenant et paient plus tard. Amazon.com AMZN.O et d'autres détaillants ont étendu leurs remises à des articles de tous les jours comme les piles et les produits de nettoyage, ce qui suggère que les consommateurs sont à la recherche de bonnes affaires pour s'offrir des produits de base, a déclaré Jack O'Leary, directeur des études sur le commerce électronique chez NielsenIQ, une société d'information sur la consommation. Les enquêtes menées par le cabinet d'études de marché Kantar montrent qu'au cours du mois dernier, le pourcentage de consommateurs qui se sentent capables de s'offrir les produits de première nécessité a chuté de quatre points de pourcentage, même si ce chiffrereste bien supérieur au niveau le plus bas atteint en 2023. Dans une enquête réalisée en novembre par la société d'analyse des consommateurs CivicScience, plus de deux tiers des acheteurs potentiels ont déclaré que l'impact des droits de douane sur les prix affecterait leurs achats, soit en les incitant à acheter leurs cadeaux plus tôt, soit en réduisant leurs achats.

Les rabais ont été importants cette année, ce qui suggère que les consommateurs avaient besoin de plus de motivation que d'habitude pour dépenser. "Le sentiment reflète l'anxiété, le comportement reflète la capacité, et les rabais comblent le fossé", a déclaré Kent Smetters, professeur d'économie à la Wharton School de l'université de Pennsylvanie.

UN RECUL POTENTIEL Ces comportements ne sont peut-être pas le signe d'une récession, mais ils illustrent "une lente érosion" de la santé financière des familles, a déclaré Julie Craig, vice-présidente de Kantar chargée des enquêtes auprès des consommateurs. Mme Craig a cité les enquêtes de Kantar qui montrent une diminution d'une année sur l'autre de la part des acheteurs qui déclarent avoir suffisamment d'économies pour faire face à une situation d'urgence.

En novembre, les analystes de RBC ont indiqué que les consommateurs à revenus faibles et moyens étaient "à bout de souffle", citant la stagnation des dépenses de détail après des mois d'anticipation des coûts des tarifs. Selon les experts, l'impact de cet épuisement est plus susceptible de se manifester dans les mois qui suivront la période des achats de Noël. La nouvelle année apportera des impacts plus directs de facteurs de stress tels que les coûts tarifaires, la récente fermeture du gouvernement et la pause dans les prestations SNAP qui en découle. "Cela donne l'image d'un acheteur de plus en plus anxieux qui pourrait dépenser en rafale, puis se retirer pour compenser", a déclaré M. Craig. Les suppressions d'emplois, qui pourraient affecter les dépenses, sont moins fréquentes juste avant les fêtes, mais plus fréquentes après, a déclaré Marshal Cohen, conseiller en chef pour la vente au détail auprès de la société d'études de consommation Circana. Mark Mathews, économiste en chef du groupe commercial National Retail Federation, est plus optimiste. Le sentiment des consommateurs n'est plus en phase avec les dépenses réelles depuis environ cinq ans, et les contractions majeures ont été rares, a-t-il déclaré.

"Les consommateurs essaient d'étirer leur dollar, en achetant dans des magasins à bas prix, afin d'apaiser leur sentiment de faiblesse. "Mais ce qu'ils ne font pas, c'est de ne pas dépenser