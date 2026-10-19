Le défilé Victoria's Secret se déroule au fil des saisons à Los Angeles

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(Correction de la date dans la signature)

par Danielle Broadway

Le défilé Victoria's Secret a fait son retour à Los Angeles dimanche, célébrant le changement des saisons, tandis que les mannequins emblématiques de la marque, ornées d'ailes d'ange, défilaient sur le podium dans des tenues sophistiquées composées de pétales de fleurs, de flocons de neige et de motifs métalliques scintillants.

« J’ai en fait travaillé sur les quatre saisons, puis j’ai ajouté un deuxième passage consacré à l’hiver », a déclaré Adam Selman, directeur créatif exécutif du défilé, à Reuters sur le tapis rose avant l’événement.

« Vous verrez donc le printemps, l’été, l’automne, l’hiver 1 et l’hiver 2, avec PINK au milieu », a-t-il précisé, faisant référence à PINK, la sous-marque de lingerie destinée aux jeunes, qui disposait de son propre segment dédié.

Ce spectacle annuel, réputé pour son casting de stars, ses costumes extravagants et ses performances musicales, a attiré des invités célèbres, notamment Lisa Rinna et Kylie Jenner.

Pour ses débuts au défilé Victoria’s Secret, Kylie Jenner portait le célèbre « Fantasy Bra » de la marque, d’une valeur de 50 millions de dollars, initialement porté par le mannequin suédois Elsa Hosk en 2018. Sa mère, Kris Jenner, et son petit ami, Timothée Chalamet, assistaient au défilé depuis le public.

Une brochette d’artistes exclusivement féminine, comprenant Megan Moroney, Tate McRae, KATSEYE et Megan Thee Stallion, a chacune adopté une palette de couleurs distincte qui reflétait le thème général de la soirée, axé sur le fantastique.

La chanteuse de country Megan Moroney a fait une entrée spectaculaire avec une guitare scintillante et d’énormes ailes roses duveteuses, associées à une robe longue fendue sur le côté et à d’imposantes chaussures à semelles compensées roses.

La pop star Tate McRae a défilé dans un corset en résille rouge, des escarpins assortis et des ailes en tulle vaporeuses qui flottaient derrière elle pendant sa prestation. À un moment donné, elle a partagé le podium avec le mannequin Gigi Hadid.

Le groupe international de filles KATSEYE a interprété son tube viral « Pinky Up » lors du segment PINK. Les membres portaient un mélange de bas résille noirs, de corsets rose et noir scintillants et de chaînes de corps ornées de breloques, un look qui soulignait l’esprit jeune et espiègle de la collection.

Megan Thee Stallion a opté pour un look argenté futuriste, arborant des ailes métalliques aux lignes nettes, un soutien-gorge et un boléro scintillants, des talons argentés et des bas résille, tout en interprétant des tubes tels que « Body ».

Depuis ses débuts en 1995, le défilé Victoria's Secret s'est tenu dans des villes telles que Londres, Paris, Shanghai et Cannes, mais New York est restée son port d'attache de longue date. Son retour à Los Angeles constitue donc une étape relativement rare pour cette production suivie dans le monde entier.