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Le déficit commercial américain s'est réduit en juin, mais cette tendance a peu de chances de perdurer compte tenu de la forte demande intérieure, qui est satisfaite par les importations.

Le déficit commercial a reculé de 5,6% pour s'établir à 73,3 milliards de dollars, ont annoncé mardi le Bureau d'analyse économique et le Bureau du recensement du ministère du Commerce. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur un déficit de 73,0 milliards de dollars.

Le gouvernement a indiqué la semaine dernière que le déficit commercial s'était encore creusé au deuxième trimestre, faisant perdre un point de pourcentage au produit intérieur brut.

L’économie a connu une croissance de 1,5% à un taux annualisé au dernier trimestre, bien que la demande intérieure, tirée par les consommateurs et les entreprises qui ont accru leurs dépenses en infrastructures d’intelligence artificielle, ait progressé à son rythme le plus rapide depuis le premier trimestre 2023.

Les importations ont reculé de 1,8% pour s’établir à 388,0 milliards de dollars en juin. Les importations de biens ont baissé de 2,5% pour s’établir à 309,0 milliards de dollars. Les exportations ont reculé de 0,9% pour s’établir à 314,7 milliards de dollars. Les exportations de biens ont baissé de 1,9% pour s’établir à 206,9 milliards de dollars.