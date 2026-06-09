Le déficit commercial américain s'est réduit en avril grâce à la forte hausse des exportations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le déficit commercial américain s'est réduit en avril, les exportations ayant atteint un niveau record, une tendance qui, si elle se maintient, devrait permettre au commerce de contribuer à la croissance économique ce trimestre.

Le déficit commercial s'est réduit de 1,2 % pour s'établir à 55,9 milliards de dollars, ont annoncé mardi le Bureau d'analyse économique et le Bureau du recensement du département du Commerce. Les données de mars ont été révisées à la baisse, le déficit s'établissant désormais à 56,6 milliards de dollars au lieu des 60,3 milliards de dollars initialement annoncés.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une réduction du déficit commercial à 56,2 milliards de dollars en avril. Le commerce a pesé sur le produit intérieur brut pendant deux trimestres consécutifs.