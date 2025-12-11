Le déficit commercial américain de septembre est le plus bas depuis plus de cinq ans grâce à l'explosion des exportations de biens

Le déficit commercial américain s'est réduit de manière inattendue en septembre, atteignant son niveau le plus bas depuis plus de cinq ans, les exportations s'étant accélérées et les importations ayant légèrement augmenté, ce qui suggère que le commerce a probablement donné un coup de fouet à la croissance économique au troisième trimestre.

L'écart commercial s'est contracté de 10,9% à 52,8 milliards de dollars, soit le niveau le plus bas depuis juin 2020, ont indiqué jeudi le Bureau d'analyse économique et le Bureau du recensement du département du Commerce.

Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu que le déficit commercial augmenterait à 63,3 milliards de dollars. Le rapport a été retardé en raison de la fermeture du gouvernement pendant 43 jours.

Les exportations ont augmenté de 3,0 % pour atteindre 289,3 milliards de dollars en septembre. Les exportations de biens ont augmenté de 4,9 % pour atteindre 187,6 milliards de dollars, les expéditions de biens de consommation ayant atteint un niveau record.

Les importations ont augmenté de 0,6 % pour atteindre 342,1 milliards de dollars. Les importations de biens ont progressé de 0,6 % pour atteindre 266,6 milliards de dollars. Mais les importations de véhicules, pièces et moteurs automobiles ont été les plus faibles depuis novembre 2022.

Le déficit commercial des biens s'est comprimé de 8,2 % pour atteindre 79,0 milliards de dollars, soit le niveau le plus bas depuis septembre 2020.

La politique commerciale protectionniste du président Donald Trump, marquée par des droits de douane considérables, a provoqué d'importantes fluctuations du déficit commercial, faussant ainsi le tableau économique global.

Le commerce a amputé le produit intérieur brut d'un pourcentage record de 4,68 points de pourcentage au premier trimestre, avant de le réintégrer au PIB au cours du trimestre avril-juin.

Avant les données commerciales, la Réserve fédérale d'Atlanta a estimé que le PIB avait augmenté à un taux annualisé de 3,5 % au troisième trimestre. Le gouvernement publiera sa première estimation du PIB du troisième trimestre le 23 décembre, après avoir été retardé par la fermeture la plus longue de l'histoire.

L'économie a progressé à un rythme de 3,8 % au cours du trimestre avril-juin.