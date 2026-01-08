 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le déficit commercial américain d'octobre est le plus bas depuis 2009 grâce à la baisse des importations
information fournie par Reuters 08/01/2026 à 15:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le déficit commercial des États-Unis s'est fortement contracté en octobre, atteignant son niveau le plus bas depuis la mi-2009 en raison de la baisse des importations , une tendance qui, si elle se maintient, pourrait permettre au commerce de contribuer à nouveau à la croissance économique au quatrième trimestre.

Le déficit commercial s'est réduit de 39,0% à 29,4 milliards de dollars, son niveau le plus bas depuis juin 2009, ont indiqué jeudi le Bureau d'analyse économique et le Bureau du recensement du département du Commerce .

Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu que le déficit commercial atteindrait 58,9 milliards de dollars. Le rapport a été retardé en raison de la fermeture du gouvernement pendant 43 jours.

Les importations ont diminué de 3,2 % pour atteindre 331,4 milliards de dollars. Les importations de biens ont chuté de 4,5 % pour atteindre 255,0 milliards de dollars, le niveau le plus bas depuis juin 2023. La baisse des importations pourrait être le résultat des tarifs douaniens imposés par le président Donald Trump. La baisse suggère également un affaiblissement de la demande intérieure.

Les importations de fournitures industrielles ont diminué de 2,7 milliards de dollars pour atteindre le niveau le plus bas depuis février 2021, reflétant principalement une baisse de 1,4 milliard de dollars de l'or non monétaire, qui est exclu du calcul du produit intérieur brut.

Les importations de biens de consommation ont diminué de 14,0 milliards de dollars pour atteindre leur plus bas niveau depuis juin 2020, tirées vers le bas par une baisse de 14,3 milliards de dollars des préparations pharmaceutiques. Mais les importations de biens d'équipement ont augmenté de 6,8 milliards de dollars, stimulées par les accessoires informatiques, les équipements de télécommunications et les ordinateurs, probablement liés aux investissements dans l'intelligence artificielle.

Les exportations ont augmenté de 2,6 % pour atteindre un record de 302,0 milliards de dollars en octobre. Les exportations de biens ont bondi de 3,8 % pour atteindre 195,9 milliards de dollars, ce qui constitue également un record historique. Elles ont été stimulées par les exportations d'or non monétaire et d'autres métaux précieux. En revanche, les exportations de biens de consommation, principalement des préparations pharmaceutiques, ont chuté, tout comme celles d'autres biens.

Le déficit des échanges de biens s'est comprimé de 24,5 % pour s'établir à 59,1 milliards de dollars, soit le niveau le plus bas depuis mars 2016. Les exportations et les importations de services ont été les plus élevées jamais enregistrées.

Le déficit commercial a connu d'importantes fluctuations dans le cadre de la politique commerciale protectionniste de Trump. Le commerce a contribué à la croissance du PIB aux deuxième et troisième trimestres 2025.

La Réserve fédérale d'Atlanta prévoit actuellement que le PIB augmentera à un taux annualisé de 2,7 % au quatrième trimestre. L'économie a progressé à un rythme de 4,3 % au cours du trimestre juillet-septembre.

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'équipementier automobile Dumarey Powerglide va fermer son usine strasbourgeoise d'ici à la fin d'année, entraînant la suppression de 320 emplois ( AFP / FREDERICK FLORIN )
    Automobile: 320 emplois supprimés chez l'équipementier Dumarey à Strasbourg
    information fournie par AFP 08.01.2026 17:01 

    L'équipementier automobile Dumarey Powerglide va fermer son usine strasbourgeoise d'ici à la fin d'année, entraînant la suppression de 320 emplois, après que son principal client, l'équipementier ZF, a mis fin prématurément à leur contrat. "On a informé hier le ... Lire la suite

  • Des Palestiniens passent devant des bâtiments détruits dans un quartier fortement endommagé par la guerre, dans la ville de Gaza
    Gaza: Israël tue quatre Palestiniens, frappe un site de tirs de roquettes
    information fournie par Reuters 08.01.2026 16:58 

    Les forces israéliennes ont tué au moins quatre Palestiniens lors de deux frappes distinctes dans la bande de Gaza jeudi, ont indiqué les autorités locales, quelques heures après que l'armée a déclaré avoir frappé un site de lancement de roquettes. Selon des ‍médecins, ... Lire la suite

  • Laurent Vinatier comparaît devant le tribunal de Moscou
    Russie: Le chercheur français Laurent Vinatier libéré
    information fournie par Reuters 08.01.2026 16:58 

    Emprisonné en Russie depuis 2024, le chercheur français Laurent Vinatier a été remis en liberté, a annoncé ‍jeudi sur X le président français, Emmanuel Macron, confirmant des informations publiées plus tôt par plusieurs agences de presse russes. "Notre compatriote ... Lire la suite

  • Le logo de l'entreprise de chimie allemande Bayer. (Crédit: / Bayer)
    La FDA a accepté une demande de Bayer pour un traitement de la maladie de Pompe
    information fournie par Zonebourse 08.01.2026 16:57 

    AskBio (filiale de Bayer) a annoncé que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a accepté sa demande de Diagnostical New Drug (IND) pour AB-1009, une thérapie génique du virus adéno-associé (AAV) en cours de développement pour le traitement de la maladie ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank