Le déficit commercial américain d'octobre est le plus bas depuis 2009 grâce à la baisse des importations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le déficit commercial des États-Unis s'est fortement contracté en octobre, atteignant son niveau le plus bas depuis la mi-2009 en raison de la baisse des importations , une tendance qui, si elle se maintient, pourrait permettre au commerce de contribuer à nouveau à la croissance économique au quatrième trimestre.

Le déficit commercial s'est réduit de 39,0% à 29,4 milliards de dollars, son niveau le plus bas depuis juin 2009, ont indiqué jeudi le Bureau d'analyse économique et le Bureau du recensement du département du Commerce .

Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu que le déficit commercial atteindrait 58,9 milliards de dollars. Le rapport a été retardé en raison de la fermeture du gouvernement pendant 43 jours.

Les importations ont diminué de 3,2 % pour atteindre 331,4 milliards de dollars. Les importations de biens ont chuté de 4,5 % pour atteindre 255,0 milliards de dollars, le niveau le plus bas depuis juin 2023. La baisse des importations pourrait être le résultat des tarifs douaniens imposés par le président Donald Trump. La baisse suggère également un affaiblissement de la demande intérieure.

Les importations de fournitures industrielles ont diminué de 2,7 milliards de dollars pour atteindre le niveau le plus bas depuis février 2021, reflétant principalement une baisse de 1,4 milliard de dollars de l'or non monétaire, qui est exclu du calcul du produit intérieur brut.

Les importations de biens de consommation ont diminué de 14,0 milliards de dollars pour atteindre leur plus bas niveau depuis juin 2020, tirées vers le bas par une baisse de 14,3 milliards de dollars des préparations pharmaceutiques. Mais les importations de biens d'équipement ont augmenté de 6,8 milliards de dollars, stimulées par les accessoires informatiques, les équipements de télécommunications et les ordinateurs, probablement liés aux investissements dans l'intelligence artificielle.

Les exportations ont augmenté de 2,6 % pour atteindre un record de 302,0 milliards de dollars en octobre. Les exportations de biens ont bondi de 3,8 % pour atteindre 195,9 milliards de dollars, ce qui constitue également un record historique. Elles ont été stimulées par les exportations d'or non monétaire et d'autres métaux précieux. En revanche, les exportations de biens de consommation, principalement des préparations pharmaceutiques, ont chuté, tout comme celles d'autres biens.

Le déficit des échanges de biens s'est comprimé de 24,5 % pour s'établir à 59,1 milliards de dollars, soit le niveau le plus bas depuis mars 2016. Les exportations et les importations de services ont été les plus élevées jamais enregistrées.

Le déficit commercial a connu d'importantes fluctuations dans le cadre de la politique commerciale protectionniste de Trump. Le commerce a contribué à la croissance du PIB aux deuxième et troisième trimestres 2025.

La Réserve fédérale d'Atlanta prévoit actuellement que le PIB augmentera à un taux annualisé de 2,7 % au quatrième trimestre. L'économie a progressé à un rythme de 4,3 % au cours du trimestre juillet-septembre.