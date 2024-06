"Le déficit budgétaire sera le grand perdant de l’élection présidentielle américaine" selon Pimco

"Nous ne prévoyons pas un effondrement de la confiance des investisseurs, par exemple par une vente massive de bons du Trésor américain", indique cependant Libby Cantrill, du fait notamment que "le dollar américain reste la principale monnaie de réserve mondiale" et que les obligations du Trésor américain demeurent "un actif de réserve mondial crucial".

De plus, comme "aucun des deux candidats" ne semble prêt à aborder la question "vraiment cruciale" du coût croissant de la sécurité sociale et du programme Medicare, "des déficits relativement élevés sont à prévoir", à "5, 6 voire 7% au cours des dix prochaines années", "ce qui pourrait avoir des répercussions préoccupantes sur l'augmentation de la dette américaine, particulièrement en proportion du PIB".

"Si Biden est réélu, nous prévoyons une hausse des dépenses", tandis qu'une victoire de Trump pourrait se traduire par "de nouvelles réductions d'impôts, en plus d'une prolongation de celles déjà mises en place lors de son premier mandat".

