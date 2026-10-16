Le déficit budgétaire annuel des États-Unis atteint près de 2 000 milliards de dollars, son plus haut niveau depuis cinq ans

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(Ajoute des précisions tirées du rapport)

* Les dépenses liées au service de la dette ont grimpé de 12 % pour atteindre le chiffre record de 1 360 milliards de dollars, selon les données du Trésor

* Les recettes douanières nettes reculent de 22 milliards de dollars après 145 milliards de dollars de remboursements

* Le déficit de l'exercice 2026 s'élève à 6,2 % du PIB selon les estimations, contre 5,8 % en 2025

par Dan Burns

Le déficit budgétaire américain a augmenté de 217 milliards de dollars pour atteindre près de 2 000 milliards de dollars au cours de l'exercice 2026, alimenté en partie par des remboursements de droits de douane et des dépenses record pour assurer le service de la dette nationale, qui s'élève à plus de 40 000 milliards de dollars, marquant ainsi le plus important déficit budgétaire depuis cinq ans, selon les chiffres publiés vendredi par le ministère des Finances.

La haussecontinue des dépenses consacrées aux programmes de protection sociale tels que la Sécurité sociale et Medicare, ainsi qu’une augmentation de 48 milliards de dollars des dépenses de défense, ont également contribué à cette augmentation.

Le déficit de 1 990 milliards de dollars pour l’exercice clos le 30 septembre, premier exercice budgétaire complet du second mandat du président Donald Trump, est en hausse par rapport aux 1 780 milliards de dollars de l’exercice 2025. Il s’agit du plus important déficit depuis celui de 2 770 milliards de dollars enregistré au cours de l’exercice 2021, alors alimenté par les dépenses liées à la pandémie de COVID-19, et du troisième plus important déficit annuel de l’histoire.

Les recettes totales de l’exercice 2026 ont atteint le niveau record de 5 400 milliards de dollars, soit une hausse de 169 milliards de dollars, ou 3 %, par rapport aux 5 240 milliards de dollars de l’exercice 2025. Les dépenses de l’exercice 2026 ont également atteint un niveau record de 7 400 milliards de dollars, soit une hausse de 386 milliards de dollars, ou 6 %, par rapport aux 7 010 milliards de dollars de l’exercice précédent.

Les dépenses liées au service de la dette ont totalisé un montant record de 1 360 milliards de dollars, en hausse de 144 milliards de dollars, soit 12 %; il s’agit désormais d’une catégorie de dépenses qui n’est dépassée que par la Sécurité sociale et les dépenses combinées de Medicare et Medicaid. La dette totale des États-Unis a franchi le cap des 40 000 milliards de dollars il y a environ deux mois.

Un autre facteur à l’origine de l’aggravation du déficit a été une baisse de 22 milliards de dollars des recettes douanières nettes, suite à une décision de la Cour suprême rendue cette année annulant une grande partie des droits de douane que Trump avait imposés au cours de sa première année au pouvoir. Cela a entraîné 145 milliards de dollars de remboursements de droits de douane au cours de cette année, ce qui s’est traduit par une baisse de 11 % des recettes douanières nettes, qui se sont établies à environ 173 milliards de dollars.

Les dépenses de défense pour l’année ont augmenté de 6 % pour atteindre 917 milliards de dollars. Un responsable du Trésor américain a déclaré qu’il n’était pas clair dans quelle mesure cette augmentation pouvait être attribuée à la guerre que Trump et Israël ont déclenchée contre l’Iran plus tôt cette année.

Ce responsable a précisé que le département avait calculé un ratio déficit/PIB estimé à 6,2 % pour l’exercice 2026, mais a refusé de préciser quelle estimation du PIB avait été utilisée. Ce chiffre est à comparer au ratio déficit/PIB réel de 5,8 % enregistré pour l’exercice 2025.

Pour le mois de septembre, dernier mois de l’exercice 2026, le Trésor a fait état d’un déficit de 27 milliards de dollars, contre un excédent de 198 milliards de dollars un an plus tôt.