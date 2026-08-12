Le déficit budgétaire américain s'est creusé en juillet en raison d'une hausse des dépenses et de recettes douanières négatives

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions sur les déficits mensuels liés à la pandémie et les sorties de recettes douanières aux paragraphes 3, 6 à 12)

* Le déficit non corrigé de juillet a atteint son plus haut niveau mensuel depuis mars 2021

* Le déficit de 1 800 milliards de dollars enregistré au cours des dix premiers mois de l’exercice 2026 dépasse le déficit total de l’exercice précédent

* Les recettes douanières ont été négatives pour le troisième mois consécutif

par David Lawder

Le déficit budgétaire fédéral américain du mois de juillet a bondi à 432 milliards de dollars, un record pour ce mois, alors que la hausse des dépenses et des recettes douanières plus négatives ont également porté le déficitbudgétaire cumulé de l’exercice 2026 à 1 799 milliards de dollars, dépassant ainsi le déficit total de l’exercice 2025 alors qu’il reste encore deux mois avant la fin de l’exercice, a annoncé mercredi le Trésor américain. Le déficit budgétairedu mois dernier, en partie gonflé par des décalages calendaires dans le versement des prestations sociales, s’élevait à 141 milliards de dollars, soit une hausse de 48 % par rapport à juillet 2025, et constituait le plus important déficit mensuel depuis mars 2021, où il avait atteint 660 milliards de dollars en raison des dépenses des programmes d’aide COVID-19 .

Seuls deux autres déficits mensuels ont été plus élevés: 864 milliards de dollars en juin 2020 et 738 milliards de dollars en avril 2020, alors que le ralentissement économique provoqué par la pandémie avait fait chuter les recettes fiscales. Un responsable du Trésor a indiqué que les dépenses non ajustées pourjuillet avaient également atteint un niveau record pour ce mois, à 766 milliards de dollars, soit une hausse de 137 milliards de dollars, ou 22 %, par rapport à l’année précédente. Toutefois, les dépenses du moisont été gonflées de 99 milliardsde dollars en raison du versement en juillet de nombreuses prestations prévues pour août 2026, le mois en cours ayant débuté un week-end. En tenant compte de ces effets et d’autres décalages calendaires , le déficit ajusté de juillet s’est établi à 333 milliards de dollars, soit une hausse de 50 milliards de dollars, ou 18 %, par rapport à l’année précédente, a indiqué le Trésor. Les recettes non ajustées de juillet ont reculé de 4 milliards de dollars, soit 1 %, pour s’établir à 334 milliards de dollars. Ce chiffre inclut une sortie nette de 8 ,55 milliards dedollars au titre des recettes douanières , après des remboursements de droits de douane totalisant 33,38 milliards de dollars pour le mois, ce qui marque le troisième mois consécutif de sorties liées aux droits de douane.

Le montant total des remboursements, motivé par la décision de la Cour suprême des États-Unis d’annuler les droits de douane d’urgence de grande envergure imposés par le président Donald Trump l’année dernière, a légèrement diminué par rapport aux 49,2 milliards de dollars de remboursements accordés en juin.

L’agence américaine des douanes et de la protection des frontières (CBP) a indiqué dans un document judiciaire déposé la semaine dernière qu’elle avait traité environ 100 milliards de dollars de remboursements jusqu’à la fin du mois de juillet. Elle avait initialement déclaré qu’environ 166 milliards de dollars avaient été perçus au titre de ces droits désormais illégaux.

Mais l’administration Trump continue de mettre en place de nouveaux droits de douane par d’autres voies légales: le mois dernier, elle a imposé des droits de 10 % ou 12,5 % à 60 partenaires commerciaux majeurs représentant plus de 99 % des importations américaines, en raison d’une application laxiste des mesures de lutte contre le travail forcé. D’autres mesures tarifaires sont attendues dans les semaines à venir.

Le Congressional Budget Office, organisme non partisan , estime désormais que les recettes douanières pour l’ensemble de l’année seront inférieures d’environ 250 milliards de dollars à ses prévisions initiales de février, réduisant ainsi ce qui était considéré comme une source de recettes de plus en plus importante.

DÉFICIT DE L'EXERCICE 2025 DÉPASSÉ Les recettes douanières de l’année dernière ont contribué à une légère réduction du déficit de l’exercice 2025 , ramené à 1 775 milliards de dollars. Mais le déficit des dix premiers mois de l’exercice 2026 a déjà dépassé celui de l’ensemble de l’exercice 2025, avec un déficit non ajusté s’élevant à 1 799 milliards de dollars. L’exercice fiscal en cours se termine le 30 septembre.

Le déficit cumulé depuis le début de l'exercice a augmenté de 170 milliards de dollars, soit 10 %, par rapport aux 1 629 milliards de dollars enregistrés pour la même période de l'année précédente. Toutefois, en tenant compte des variations calendaires, le Trésor a indiqué que le déficit cumulé ajusté depuis le début de l'exercice se serait élevé à 1 700 milliards de dollars, soit une hausse de 79 milliards de dollars, ou 5 %, par rapport à la même période de l'année précédente.