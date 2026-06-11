Le déficit budgétaire américain du mois de mai s'est réduit, mais les recettes douanières sont passées en territoire négatif en raison des remboursements de droits de douane

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* Les États-Unis affichent un déficit de 293 milliards de dollars en mai, en hausse de 71 milliards de dollars après ajustement

* Les recettes douanières de mai sont devenues négatives en raison des remboursements liés aux droits de douane illégaux de Trump

* Les intérêts sur la dette du Trésor américain ont bondi de 40 milliards de dollars en mai pour atteindre le niveau record de 133 milliards de dollars

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(Ajout de détails sur la hausse des charges d'intérêts de la dette du Trésor américain, paragraphes 9-10) par David Lawder

Le déficit budgétaire américain pour le mois de mai a diminué de 23 milliards de dollars, soit 7 %, pour s'établir à 293 milliards de dollars, en grande partie en raison de décalages calendaires par rapport à l'année précédente dans le versement des prestations, les dépenses et les recettes ayant toutes deux baissé, ces dernières ayant été fortement affectées par les remboursements des droits de douane d'urgence imposés par le président Donald Trump, a déclaré mercredi le département du Trésor.

Toutefois, en tenant compte du report de certains paiements prévus en juin 2025 vers le mois de mai de cette année-là, le Trésor a indiqué que le déficit budgétaire ajusté de mai, à 293 milliards de dollars, représenterait une augmentation de 71 milliards de dollars, soit 32 %, par rapport à l'année précédente.

Les remboursements de droits de douane se sont élevés à 21,97 milliards de dollars en mai, contre des recettes douanières brutes de 21,93 milliards de dollars, ce qui représente une sortie nette de 42 millions de dollars pour le mois, a indiqué le Trésor. Les recettes douanières nettes pour mai 2025 se sont élevées à 22,17 milliards de dollars, reflétant le premier mois d'application des droits de douane mondiaux imposés par Trump en vertu de la loi sur les pouvoirs économiques d'urgence internationaux (IEEPA).

Ces droits ont été déclarés illégaux par la Cour suprême des États-Unis en février, et l'agence américaine des douanes et de la protection des frontières (CBP) a entamé en mai les premiers remboursements d'environ 166 milliards de dollars perçus au titre des droits de douane fondés sur l'IEEPA.

Les recettes douanières sont devenues une source importante de recettes mensuelles du Trésor au cours de l'année écoulée, atteignant un pic de 31,3 milliards de dollars en octobre 2025, mais se situant plus récemment dans la fourchette basse des 20 milliards de dollars. L'administration Trump propose de restructurer ses droits de douane généraux en s'appuyant sur différentes bases juridiques, notamment des droits liés à la faible application des lois contre le travail forcé, de 10 % ou 12,5 %, sur 60 partenaires commerciaux majeurs.

Les recettes douanières brutes depuis le début de l'exercice s'élèvent à 220,7 milliards de dollars, avec des remboursements de 32,1 milliards de dollars, contre des recettes brutes de 86,1 milliards de dollars et des remboursements de 4,75 milliards de dollars l'année précédente.

Les recettes totales pour le mois de mai ont baissé de 36 milliards de dollars, soit 10 %, pour s'établir à 336 milliards de dollars par rapport à mai 2025, tandis que les dépenses ont baissé de 59 milliards de dollars, soit 9 %, pour s'établir à 628 milliards de dollars.

Les dépenses de mai ont été dopées par une hausse de 40 milliards de dollars, soit 44 %, des paiements d'intérêts bruts sur la dette du Trésor, qui ont atteint un niveau record de 133 milliards de dollars.

Un responsable du Trésor américain a déclaré que la hausse des charges d'intérêts était principalement due à l'augmentation de l'encours de la dette, plutôt qu'à la hausse des taux d'intérêt. Le taux d'intérêt moyen de la dette américaine est passé de 3,29 % en mai 2025 à 3,35 % en mai.

L'augmentation nette des taux d'intérêt, après prise en compte des intérêts perçus sur les fonds fiduciaires américains, s'est élevée à 21 milliards de dollars pour le mois.

Le déficit budgétaire pour les huit premiers mois de l'exercice 2026, qui a débuté le 1er octobre, s'est élevé à 1 246 milliards de dollars, soit une baisse de 118 milliards de dollars, ou 9 %, sur une base non ajustée. Sur une base ajustée, le déficit cumulé depuis le début de l'exercice n'aurait diminué que de 24 milliards de dollars, soit 2 %, par rapport à la période précédente. Les recettes cumulées depuis le début de l'exercice ont augmenté de 174 milliards de dollars, soit 5 %, pour atteindre 3 656 milliards de dollars, tandis que les dépenses ont progressé de 56 milliards de dollars, soit 1 %, pour s'établir à 4 902 milliards de dollars. Ces deux chiffres constituent des records pour la période cumulée depuis le début de l'exercice, a déclaré un deuxième responsable du Trésor .