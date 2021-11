Le «Défensif et l’ISR» amortissent la baisse, «l’Offensif» durement affecté

(Crédits photo : Rawpixel - )

Le 26 novembre 2021

La forte chute des indices boursiers européens intervenue ce vendredi matin, à la suite de la découverte d'un nouveau variant particulièrement contagieux en Afrique du sud, a balayé en une seule journée un mois de progression de l'indice CAC 40. Ce « coup de torchon » nous ramène en effet sous ses plus hauts niveaux historiques de début 2000, qui avaient était dépassés mi-novembre. Les investisseurs craignent que les mutations de ce variant qualifiées par les scientifiques de « très inhabituelles » échappent à la couverture immunitaire des vaccins actuellement développés et remettent en cause le scénario de reprise de l'activité sur lequel se basaient jusqu'à ce jour l'ensemble des économistes.

La réaction des places boursières européennes est très violente, mais la chute des cours est à mettre en perspective avec la forte hausse des indices depuis le début de l'année. Le CAC 40 conserve en effet, à la mi-séance, un gain de près de 23% depuis début janvier. Il est encore trop tôt pour évaluer l'impact réel que pourrait avoir ce nouveau variant sud-africain sur la croissance mondiale, mais il est probable qu'en cas de ralentissement plus important que prévu, la banque centrale américaine pourrait être amenée à reporter à plus tard sa décision de réduire une nouvelle fois des achats d'actifs obligataires mensuels. Une éventuelle hausse des taux directeurs serait également reportée, ce qui devrait avoir pour effet de redonner confiance au marché très dépendant de la politique monétaire de la Fed.

Nos portefeuilles n'échappent pas à la violence de la correction, mais ceux-ci sont touchés à des degrés très différents. La meilleure résistance est opposée par notre portefeuille ISR (Investissement Socialement Responsable) qui ne recule que de 0,56% à la mi-séance. Il est vrai que nous avions pris la précaution de prendre dès le 6 octobre une bonne partie des bénéfices que nous avions accumulé au cours des 9 premiers mois de l'année. Avec un volant de liquidités représentant jusqu'à ce jour 55% de nos actifs, nous étions bien protégés contre la baisse.

Nous constatons aussi que les fonds socialement responsables et soucieux de l'environnement ont tendance à mieux résister aux baisses que la moyenne du marché. Cette bonne résilience s'explique par la qualité des sociétés disposant des meilleures appréciations auprès des agences de notation spécialisées dans les critères ISR. La réticence des investisseurs de se séparer de ces valeurs lorsque la baisse survient explique aussi leur résistance. Dans ce genre de situation, la plupart des gestionnaires préfèrent en effet vendre en priorité les titres les plus spéculatifs.

Nous avons dans ce portefeuille décidé de mettre à profit la baisse des cours pour renforcer, ce vendredi, les positions sur le tracker BNP Paribas Easy Low Carbon 100 Europe, avec l'achat de 14 parts supplémentaires à 219 euros l'unité. Cet ETF entré pour la première fois dans notre sélection le 29 octobre 2020 donne pleine satisfaction avec un gain de 35%. Il constitue aujourd'hui avec 45 parts au total, le premier poste du portefeuille ISR PEA.

Notre portefeuille PEA Placement Monde composé d'ETF très diversifiés se défend plutôt bien, avec un recul limité à 1,25%, sans commune mesure avec la baisse générale des indices. Les importantes prises de profits auxquelles nous avons procédé au cours de ces derniers mois ont conduit à porter les liquidités à hauteur de 50% des actifs, ce qui a pour effet de nettement amortir les épisodes de baisse. Nous avons notamment pris la précaution de vendre, le 18 novembre, 500 parts du tracker Lyxor PEA Dow Jones et, le 24 novembre, 1.250 parts du tracker BNP Paribas Easy BNP Paribas CAC 40.

Les deux portefeuilles de détention d'actions en direct sont plus touchés. Le Défensif parvient cependant à limiter les dégâts avec un repli de 1,38% grâce à la qualité des sociétés mises en portefeuille et, là aussi, aux prises de bénéfices successives auxquelles nous avons procédé durant ces derniers mois. Celles-ci sont intervenues dès le 19 août 2021 et se sont poursuivies début octobre. Nous avions renforcé le 1er novembre nos positions sur Hermès International, avec l'achat de 8000 titres supplémentaires à 1.388,495 euros. Cette opération ne pèse pas sur la performance puisque l'action se traite aujourd'hui, en dépit de la baisse de ce jour, à plus de 1.600 euros.

Le portefeuille Offensif est en revanche le plus affecté par la violence correction. Avec un recul de près de 3% à la mi-séance, il s'en sort un peu mieux que l'indice CAC 40 grâce à la part de liquidités (37% de l'actif), mais toutes nos valeurs cycliques sont très touchées. C'est le cas des positions prises dans le secteur pétrolier très affectées par la forte baisse du prix du baril de brut repassé sous les 78 dollars. TechnipFMC, Royal Dutsh Shell et ENI figurent en tête des baisses. Seul ENI parvient à conserver une performance positive depuis son achat le 15 octobre dernier. Même chose pour les valeurs bancaires pénalisées par la chute des taux d'intérêt à long terme. Les positions prises les 20 et 26 octobre sur BNP Paribas et Crédit Agricole basculent elles aussi dans le rouge. Grosse déception aussi sur Bouygues et TF1, mais nous avions sur ces deux titres pris la précaution de fortement réduire les positions au cours de ces dernières semaines. Pour l'heure, nous maintenons en l'état l'ensemble des positions prises sur ce portefeuille par définition très agressif.

L'expérience nous enseigne de ne pas réagir à chaud en pleine débâcle. Avec plus d'un tiers de liquidités, nous ne sommes plus pleinement investis, comme cela était encore le cas à la rentrée de septembre. Nous serons sans doute amenés à prendre des décisions importantes dans les prochaines semaines en fonction de l'évolution des marchés financiers. Les dernières séances de l'année risquent d'être agitées, car la tentation sera grande pour les détenteurs de capitaux de chercher à « sauver » leurs performances annuelles en accélérant les prises de bénéfices.