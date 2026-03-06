Le décès d'un nourrisson en Gironde pas lié à une contamination à la céréulide, selon le parquet

Le symbole de la justice

Le décès ‌d'un nourrisson survenu le 8 janvier en ​Gironde n'est pas en lien avec les laits artificiels rappelés en France pour une potentielle contamination à ​la céréulide, une toxine qui peut provoquer vomissements et malaises ​chez les bébés, annonce ⁠vendredi le parquet de Bordeaux.

Un laboratoire spécialisé belge ‌mandaté pour analyser des échantillons de poudre et de lait reconstitué avec lequel ​le bébé ‌avait été alimenté entre le 5 et ⁠7 janvier n'a pas mis en évidence de présence de céréulide, précise-t-il dans un communiqué.

Ces analyses, ⁠réalisées avec ‌des seuils de détection plus sensibles que ⁠celles menées par l'Agence nationale de sécurité ‌sanitaire (Anses) en France, ont été transmises ⁠au parquet de Bordeaux le 4 mars.

"En ⁠l’état des investigations, ‌le décès du nourrisson n’apparaît donc pas en ​lien avec le ‌lait artificiel qui a servi à son alimentation. L’enquête se poursuit, notamment ​sur le plan médicolégal, afin de déterminer l’origine de son décès", peut-on lire.

Plusieurs ⁠autres enquêtes sont en cours en France, sous l'égide du parquet de Paris et des parquets de Blois (Loir-et-Cher) et Angers (Maine-et-Loire) après le signalement de nourrissons décédés ou gravement malades.

(Sophie Louet avec Sybille ​de la Hamaide)