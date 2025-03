Le début d'année difficile se confirme pour le Livret A

La collecte du Livret d'épargne populaire (LEP) au titre du mois de février 2025 est ressortie à 0,35 milliard d'euros pour l'ensemble des réseaux contre 1,39 milliard d'euros, un an plus tôt.

L'encours total sur les deux produits atteint 605,5 milliards d'euros à fin février 2025 contre 571,5 milliards d'euros, un an auparavant.

(AOF) - La collecte du Livret A s’est élevée à 0,94 milliard d’euros en février 2025, un niveau bien inférieur à celui de l’an dernier à la même époque, 2,36 milliards d’euros, selon la Caisse des Dépôts. Même constat pour le Livret de développement durable et solidaire (LDDS), qui a attiré seulement 0,64 milliard d'euros contre 1,04 milliard d'euros en février 2024. Depuis le début de l’année, le Livret A a collecté 1,29 milliard d’euros et le LDDC, 1,18 milliard d’euros, portant leur total cumulé à 2,48 milliards d’euros.

