Le debrief Bourse du 7 mars : séance très volatile pour le CAC 40 qui finit à -1,3%

Il faut avoir le cœur vraiment bien accroché alors que le CAC 40 ressemble vraiment à un grand huit en ce moment. Toujours sonné par la guerre en Ukraine, l'indice avait ouvert dans le rouge vif perdant plus de 5% dans la matinée avant d'entamer une remontée spectaculaire, de gagner jusqu'à près de 0,9% vers 15h30 puis de retomber pour finalement céder 1,3% et de casser la barre des 6000 points à un peu plus de 5982 points et 8,2 milliards d'euros échangés à l'issue de cette première séance de la semaine...

Sur le front des matières premières aussi, on a assisté à une volatilité dingue, notamment sur le pétrole. Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken a confirmé, hier que les Etats-Unis envisageaient un embargo sur le pétrole russe. Réaction immédiate du Brent qui a tutoyé les 140 dollars de revenir vers les 123 dollars.

Outre-Atlantique, ça corrige d'ailleurs assez nettement, les technos et les bancaires sont sous pression. A 17h45, le Dow Jones recule de 1,9% vers les 33.155 points alors que le Nasdaq cède 1,6% vers les 13.095 points

Valeurs en hausse

Si on regarde ce qui monte sur la cote française, on retrouve les valeurs liées de près ou de loin aux matières premières et aux énergies renouvelables.

A commencer par Eramet qui gagne plus de 13%. Le producteur de nickel qui avait précisé vendredi n'avoir aucune activité industrielle ni de salariés que ce soit en Ukraine ou en Russie. AlphaValue a également relevé sa recommandation sur le titre, d'«alléger» à «accumuler» avec un objectif de cours à 142 euros.

Derrière on retrouve Neoen et deux parapétrolières CGG et Vallourec et sur le SRD, Maurel & Prom, Schlumberger ou encore Voltalia

Sur le CAC 40, c'est le groupe d'électronique et de défense Thales qui reste recherché devant des valeurs défensives comme Dassault Systèmes, L'Oréal et Sanofi

Valeurs en baisse

On retrouve logiquement des valeurs pénalisées par la situation géopolitique à l'image de l'assureur-crédit Coface.

Solutions 30 est également sous pression, tout comme Elior et Arkema

Sur le CAC 40, Unibail-Rodamco-Westfield est lanterne rouge. C'est compliqué aussi pour les valeurs de l'auto Renault et Stellantis

Engie décroche de près de 6%. Le groupe qui a mis en garde ce matin contre de nouvelles perturbations sur le marché européen du gaz dans le cas où les sanctions européennes viendraient à englober le gaz russe.

LG (redaction@boursorama.fr)