Le debrief Bourse du 6 juillet : le CAC 40 sous la barre des 7100

debrief bourse

Nouvelle séance dans le rouge et celle-ci pèse un peu plus, voire beaucoup plus... c'est une douche froide qui s'abat sur les places européennes. Le discours de la FED hier soir n'a guère rassuré les investisseurs, car une grande majorité des responsables de la banque centrale américaine prévoit de poursuivre le resserrement monétaire, malgré la pause observée en juin.



Par ailleurs, de nombreux indicateurs ont été publiés aux États-Unis aujourd'hui, dont l'enquête ADP sur l'emploi privé. Les résultats ont été une surprise, avec une forte augmentation des embauches dans le secteur non agricole. Les chiffres du chômage ont également augmenté, et les indices PMI non manufacturier et celui des services ont été meilleurs que prévus.

Malgré ça, l'indice parisien termine pour la 4ème fois de la semaine sur une baisse de 3,13%, à 7082 points, dans des volumes d'échanges de 4,3 milliards d'euros à la clôture.



Du côté du CAC 40, aucune valeur n'est en hausse malheureusement pour aujourd'hui, et c'est Unibail-Rodamco-Westfield qui signe le replis le plus marqué de la séance avec une chute de 5,55%. On retrouve ensuite STMicroelectronics, Hermès, Capgemini, BNP Paribas et Téléperformance qui diminuent entre 4 et 5,12%.

Sur le SBF 120, seulement Casino et Imerys prennent quelques points. Pour les valeurs en baisse, les 6 valeurs mentionnées juste auparavant sont les plus importantes de l'indice. On retrouve également la société foncière Gecina qui cède 4,89%

Enfin on termine par les marchés américains, à la clôture parisienne, les indices US perdaient du terrain et le rendement à 10 ans du Trésor américain atteignait les 4,06%, un nouveau pic depuis quatre mois.

