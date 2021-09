Le debrief Bourse du 24 septembre : la chute du luxe freine (encore) le CAC 40

Après trois séances de hausse, les marchés sont de nouveau sur leurs gardes face aux craintes entourant la situation financière du géant chinois de l'immobilier Evergrande.

Le CAC 40 termine la séance sur une baisse de presque 1% vers les 6638 points. Le bilan de la semaine est toutefois positif avec une progression de 1%.

Du côté des valeurs, ce sont une nouvelle fois les valeurs du luxe très exposées au marché chinois qui sont pénalisées. Kering est lanterne rouge de l'indice et perd presque 3%. LVMH recule de 1,71%, Hermès de 2,24%. Dans leur sillage, EssilorLuxottica perd 2,45%.

Eurofins Scientific achève sa première semaine au sein de l'indice CAC 40 sur une note négative. Le titre lâche encore 2,36%.

A l'inverse, le segment cyclique à l'instar du secteur automobile continue d'être orienté à la hausse. Renault progresse de 2,37%, plus forte hausse de l'indice.

Les banques profitent des tensions sur les taux longs. Société Générale avance de 1,11%.

Sur le SBF 120, Valneva subit des prises de bénéfices après ses dernières séances de hausse. La biotech est en effet soutenue par des bonnes nouvelles, après avoir été lâché par son principal client, le Royaume-Uni, elle annoncé poursuivre les discussions avec la Commission Européenne.

A l'inverse, La restauration est recherchée avec Elior et Sodexo qui enregistrent une progression de plus de 3% sur cette séance.

Et la plus forte hausse est pour le spécialiste de l'hydrogène McPhy Energy.

Dans l'actualité du jour aussi, à noter qu'Antin, société spécialisée dans l'investissement en infrastructures réussit ses premiers pas en Bourse, et gagne 26% pour cette séance.

Enfin, terminons par les marchés américains. Après deux bonnes séances, la Bourse de New York est en baisse. En cause le dossier Evergrande et les incertitudes qu'il jette. Incertitude alimentée également par une cette nouvelle annonce de la Banque centrale chinoise d'interdire le trading sur les cryptomonnaies dans le pays.