Le debrief Bourse du 23 mars : 3e séance de repli pour le CAC 40

Le CAC 40 finit une nouvelle fois cette journée dans le rouge, sur un repli de 0,39% vers les 5.945 points. Entre reprise de la crise sanitaire et difficultés de la campagne de vaccination à accélérer, les investisseurs jouent la carte de la prudence...

Une prudence que l'on retrouve de l'autre côté de l'Atlantique avec, à 17h45, un Dow Jones à -0,1% vers les 32.685 points et un Nasdaq en repli de 0,3% vers les 13.336 points.

Le rendez-vous du jour, c'est l'intervention de Janet Yellen et Jerome Powell devant la commission des Affaires financières de la Chambre des représentants. L'occasion pour eux de livrer leur vision sur le rythme de la reprise économique aux Etats-Unis

Valeurs en hausse

Et on commence par Solutions 30 qui a pris les commandes du SBF 120 aujourd'hui devant SES et Iliad. L'opérateur télécoms a lancé Free Pro aujourd'hui, une offre à destination des entreprises.

JCDecaux s'affichait également parmi les plus fortes hausses et c'est notamment dû à Berenberg. Le bureau d'analyses a relevé sa recommandation de «conserver» à «acheter» et revu à la hausse son objectif de cours de 18 à 28 euros.

Sur le CAC 40, c'est EssilorLuxottica qui est en vue. Le géant des verres correcteurs a reçu le feu vert de la Commission européenne pour acquérir GrandVision. Un feu vert sous conditions toutefois puisque le groupe devra céder une partie de ses activités de vente au détail en Belgique, en Italie et aux Pays-Bas.

Alstom, Vivendi et Carrefour étaient également bien orientés...

Valeurs en baisse

Gros coup de frein sur les valeurs de l'automobile, constructeurs et équipementiers, alors que Volvo a indiqué ce matin que la pénurie de semi-conducteurs allait impacter lourdement sa production au 2e trimestre : Plastic Omnium, Faurecia, Renault, Stellantis signent les plus forts replis du SBF 120

Trigano est, lui, resté au bord de la route. Le spécialiste du camping-car a pourtant réalisé un chiffre d'affaires de 648,2 millions d'euros au 2e trimestre de son exercice 2020-2021, soit une croissance de 6,3% à périmètre et taux de change constants mais en ralentissement par rapport au début d'exercice... Ca n'empêche pas Oddo BHF de rester à «surperformance» sur le titre et de relever son objectif de cours de 167 à 182 euros.

Les pétrolières aussi sont à la peine, à l'image de Vallourec, CGG ou encore Technip Energies alors que le baril cède plus de 3%, à un peu plus de 62 dollars

