Le debrief Bourse du 1er avril : la Bourse de Paris débute le deuxième trimestre du bon pied

Le CAC 40 entame le deuxième trimestre en territoire positif après la publication des chiffres de l'emploi américain qui témoignent de la bonne santé de l'économie. La hausse de l'inflation dans la zone euro, qui a inscrit un nouveau record en mars, est ainsi relayée au second plan.

L'indice termine la séance sur une hausse de 0,37% vers les 6684 points dans des volumes d'échanges inférieurs à 3 milliards d'euros.

Du côté des valeurs,

D'abord parmi les hausses,

Sanofi s'offre la plus forte progression du jour : +1,76% alors qu'Euroapi, le producteur de principes actifs pharmaceutiques détenu par le groupe, devrait rejoindre Euronext Paris le 6 mai prochain.

Viennent ensuite ArcelorMittal et TotalEnergies qui progressent respectivement de 1,62% et de 1,58%.

Renault engrange pour sa part 0,84% porté par les ventes de sa filiale sud-coréenne qui ont progressé de 21% en mars.

A noter aussi, sur l'indice large SBF 120, GTT qui est à son plus haut historique, profitant de l'ébullition actuelle autour du gaz naturel liquéfié, liée évidemment aux tensions avec la Russie.

Du côté des baisses maintenant,

Le luxe est toujours en repli. Hermès perd par exemple 1,63%. La résurgence des cas de Covid en Asie et la suspension des opérations en Russie pour un certain nombre de grands groupes impactent le secteur.

A la peine aussi, ST Micro qui accuse la plus forte baisse : -2,36%. Le titre perrd presque 10% depuis le début de l'année.

Sur le SBF 120, le plus gros décrochage est pour Sodexo, le spécialiste de la restauration collective affiche sa prudence sur l'exercice en cours en abaissant ses perspectives de croissance.

Enfin on termine par les marchés américains. La Bourse de New York est portée par les chiffres de l'emploi : 431.000 emplois dans le secteur non agricole ont été créés en mars, S'ils sont inférieurs aux attentes des analystes, ils sont bien accueillis dans le contexte général d'incertitudes…