Le debrief Bourse du 09 juin : le CAC 40 reste figé

La séance d'aujourd'hui se déroule sans grande agitation, à l'image de l'ambiance qui a prévalu cette semaine. Les investisseurs sont déjà en mode détente pré-weekend, dans l'attente bien évidemment des décisions monétaires des grandes banques centrales semaine prochaine.



Le CAC 40 reste figé sur cette séance avec une baisse de 0,12%, vers les 7 213 points, dans un volume d'échanges de 2,6 milliards d'euros à la clôture.



Du côté des valeurs,



Vivendi enregistre une baisse de 2,35%, suite à l'annonce de son remplacement sur l'indice parisien par Edenred, qui fera son entrée à partir du 19 juin. Cette décision est motivée par la performance financière solide du groupe, caractérisée par une croissance continue de ses indicateurs économiques et financiers depuis 2016, et de sa capitalisation boursière qui a triplé au cours de cette période.



Encore sur le CAC40, Eurofins Scientific est lanterne rouge, suivi de Dassault Systèmes, le groupe a annoncé lors de son Capital Market Days, son objectif de doubler son bénéfice par action d'ici 2028. Cependant, on peut dire que ces annonces ont été accueillies de manière mitigée car le titre cède 2,51%.



A l'inverse Téléperformance monte de 3,64%, puis Société Général est bien orientée également avec Jefferies qui a relevé son objectif de cours à 43 euros sur le titre.

Sur le SBF 120, Casino voit son cours s'envoler de 8,84% après l'abandon de Teract dans le dossier et l'intérêt manifesté par les hommes d'affaires Niel, Pigasse et Zouari. Dans son sillage on trouve le groupe de réassurance Scor, qui affiche une performance de 6,13%. Malheureusement, nous venons d'apprendre aujourd'hui le décès de son président, Denis Kessler. Il avait rejoint la société en tant que PDG en 2002 alors que celle-ci étaient en grande difficulté.



Enfin on termine par les marchés américains, à la clôture parisienne, les indices outre-Atlantique étaient en territoire positif. Si le CAC 40 reste en mode pause, le Nasdaq et le S&P 500 atteignent de nouveaux sommets annuels, boostés par les valeurs technologiques et Tesla qui prend plus de 6% pour le moment.

