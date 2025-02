Le Dax40 surperforme au lendemain des législatives allemandes

En revanche, Schneider Electric et Legrand ont reculé en raison de craintes concernant les perspectives d'investissements dans les centres de données.

Ces propos ont été entendus 5 sur 5 par les investisseurs. Les valeurs de la défense ont de nouveau été recherchées en France (Thales et Dassault Aviation) et en Allemagne (Rheinmetall).

" La priorité absolue sera de renforcer l'Europe le plus rapidement possible afin que, pas à pas, nous puissions réellement parvenir à l'indépendance vis-à-vis des Etats-Unis " a déclaré hier soir, Friedrich Merz.

" Nous pouvons déjà voir certains domaines qui pourraient bénéficier d'une nouvelle 'grande coalition' : Les deux partis soulignent l'importance des investissements dans les infrastructures, ce qui pourrait profiter aux entreprises des secteurs de la construction, de l'énergie et des infrastructures" détaille Allianz GI. "Le SPD attache une grande importance aux énergies renouvelables, tandis que la CDU soutient également les mesures visant à promouvoir ce secteur. La modernisation du système éducatif et l'investissement dans la numérisation sont des priorités pour les deux partis" .

Apolline Menut, économiste chez Carmignac, souligne cependant que les partis centristes "n'ont pas réussi à maintenir une majorité constitutionnelle, compliquant les perspectives d'un changement décisif et rapide du régime budgétaire". En effet, "toute modification de la réforme du frein à l'endettement devra s'appuyer sur le soutien, soit de Die Linke, soit de l'AfD". L'AfD s'y est opposée, tandis que Die Linke pourrait la soutenir "pour augmenter les investissements, mais sans toucher au budget de la défense".

Sans surprise, les conservateurs de la CDU/CSU sont sortis vainqueurs du scrutin de dimanche, ce qui devrait permettre à leur chef de file, Friedrich Merz, de devenir chancelier. Pour gouverner, il devrait cependant former une coalition avec le SPD, qui a pour sa part obtenu le plus mauvais score de son histoire.

