Le danois Capital Four ouvre son bureau à Francfort

(NEWSManagers.com) - La société de gestion danoise Capital Four a ouvert son bureau à Francfort en Allemagne, ainsi qu'elle l'avait annoncé il y a un an. Ces nouveaux locaux accueilleront une équipe chargée des relations avec la clientèle allemande et autrichienne et des professionnels de l’investissement. Au début, deux commerciaux seront basés à Francfort.

Capital Four travaille depuis de nombreuses années avec la clientèle germanophone. La boutique spécialisée dans le crédit a obtenu son premier mandat avec un fonds de pension allemand il y a douze ans et gère plus de 3 milliards d’euros d’actifs pour le compte d’investisseurs basés en Allemagne et en Autriche. Sa nouvelle stratégie Senior Lending Private Debt a aussi attiré des compagnies d’assurance et fonds de pension allemands.

‍Ce bureau allemand s’ajoute à ceux établis à New York, Stockholm et bien sûr Copenhague. Capital Four gère plus de 16 milliards d’euros dans des stratégies crédit.