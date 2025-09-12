Le Danemark va acheter des systèmes de défense aérienne pour un montant de 9 milliards de dollars, alors que les tensions avec la Russie s'aggravent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour avec citation, contexte, détails aux paragraphes 3, 5-8)

Le Danemark prévoit d'acheter des systèmes de défense aérienne de fabrication européenne pour 58 milliards de couronnes danoises (9,11 milliards de dollars), son plus gros achat d'armes jamais réalisé, a déclaré vendredi le ministre de la Défense du pays, évoquant une situation sécuritaire difficile.

En février, la Première ministre danoise, Mette Frederiksen, a ordonné à l'armée d'"acheter acheter acheter" l'équipement en prévision d'une éventuelle agression russe en Europe.

Le Danemark prévoit d'acquérir huit systèmes, dont la plateforme SAMP/T à longue portée produite par Eurosam, un consortium composé de MBDA France, MBDA Italie et Thales, ainsi que des systèmes à moyenne portée fabriqués par la Norvège, l'Allemagne ou la France.

"Il ne fait aucun doute que la situation en matière de sécurité est menacée", a déclaré vendredi à la presse le ministre de la Défense, Troels Lund Poulsen.

"Nous avons vu comment la Russie a violé l'espace aérien polonais avec plusieurs drones... Cela nous rappelle à tous l'importance de renforcer notre puissance de combat", a-t-il ajouté.

Mercredi, la Pologne a abattu des drones russes présumés dans son espace aérien avec le soutien d'avions de ses alliés de l'Otan. C'est la première fois qu'un membre de l'alliance militaire occidentale est connu pour avoir tiré des coups de feu pendant la guerre de la Russie en Ukraine.

Les systèmes européens peuvent être livrés plus rapidement et à moindre coût que le système de défense antimissile américain Patriot, a déclaré Per Pugholm Olsen, chef de l'organisation danoise d'acquisition et de logistique de la défense, lors d'une conférence de presse.

(1 $ = 6,3672 couronnes danoises)