Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Danemark rouvrira lundi ses centres commerciaux, ses bars le 18 mai Reuters • 07/05/2020 à 19:59









COPENHAGUE, 7 mai (Reuters) - Les centres commerciaux rouvriront lundi au Danemark, dans le cadre de la deuxième phase d'assouplissement des mesures de confinement mises en oeuvre contre le coronavirus, a annoncé jeudi le gouvernement. Les petits commerces ont déjà rouvert dans le pays nordique et les restaurants et cafés seront autorisés à reprendre leurs activités le 18 mai, a précisé l'exécutif. Le Danemark négocie également avec ses voisins la question du contrôle des frontières et des interdictions de déplacements transfrontaliers, négociations dont les résultats seront annoncés le 1er juin, a ajouté le gouvernement. (Nikolaj Skydsgaard, version française Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.